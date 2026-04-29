La pasarela de Chapter II del diseñador Miguel Genao se desplegó como una propuesta visual definida por el contraste entre lo tropical y lo sofisticado. Bajo el concepto “Dark Tropical”, las piezas combinaron siluetas fluidas con una paleta que transitó desde tonos vibrantes hasta negros y azules profundos, integrando texturas ligeras y movimiento constante en cada salida.

Los diseños destacaron por su riqueza en detalles: aplicaciones artesanales, volúmenes en capas, transparencias y estampados inspirados en la naturaleza caribeña. En la pasarela convivieron vestidos etéreos, conjuntos estructurados y propuestas masculinas de líneas relajadas, evidenciando una narrativa que apuesta por la versatilidad sin perder identidad.

El montaje escénico reforzó la experiencia inmersiva del desfile. Elementos colgantes que evocaban flora tropical, iluminación cálida y una puesta en escena envolvente acompañaron el recorrido de las modelos, mientras el público, dispuesto a ambos lados, presenciaba una colección que dialoga entre lo artístico y lo comercial, consolidando una estética propia dentro de la moda dominicana.

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Chapter II: la moda dominicana conquista por primera vez el Teatro Nacional | Acento

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más