El Banco BHD inició un programa de acompañamiento para las once ganadoras de la décima primera edición del Premio Mujeres que Cambian el Mundo, que incluye jornadas de capacitación, mentorías e intercambio de experiencias.

La iniciativa busca fortalecer las capacidades de liderazgo de las galardonadas y contribuir a la sostenibilidad de los proyectos sociales que desarrollan en distintas comunidades del país.

Durante un encuentro con las premiadas, Josefina Navarro, vicepresidenta ejecutiva de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del Banco BHD, informó que más de 5,000 personas han participado en el programa de acompañamiento desde el inicio del galardón.

Según explicó, el proceso formativo procura que las herramientas y conocimientos adquiridos por las participantes también lleguen a sus equipos de trabajo y a las comunidades donde desarrollan sus iniciativas.

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Como parte de esta edición, el banco también aumentó los montos de los premios económicos. La ganadora del primer lugar recibirá RD$ 1.5 millones; las dos mujeres que ocuparon los segundos lugares y cada una de las homenajeadas especiales recibirán RD$ 1 millón, mientras que las demás galardonadas obtendrán RD$ 500,000 cada una.

Premio Mujeres que Cambian el Mundo reconoce a 122 mujeres

El Premio Mujeres que Cambian el Mundo fue creado en 2014 y, en sus once ediciones, ha recibido más de 800 postulaciones y reconocido a 122 mujeres por sus aportes en áreas como educación, salud, inclusión, cultura, protección ambiental, desarrollo productivo y fortalecimiento comunitario.

En esta edición, el primer lugar fue otorgado a la líder comunitaria Juana Mercedes de Brioso. Los segundos lugares correspondieron a la hermana Audelia Rodríguez Argueta y Flor María Sepúlveda.

Asimismo, recibieron reconocimientos especiales Juana Evangelista del Carmen Rodríguez Blanco, conocida como Camelia Ureña, y sor María Carmen Veiga Castiñeira.

También fueron galardonadas Ada Alba Drullard, Jennifer Inmaculada Ramos Concepción, Adela Matos Cuevas de Florián, Antigua Melania Martínez Santos, Hada Mirelis Ciprián Montero (Maleli) y María Amelia “Beba” Finke Brugal.

Las mujeres reconocidas proceden de Monte Plata, Azua, Villa Altagracia, Santiago, Santo Domingo, Independencia, Salcedo y Puerto Plata.

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