Besos históricos que marcaron momentos importantes en el mundo; el último ha impactado la historia dominicana

En el Día Internacional del Beso, considerado uno de los gestos más extendidos en las relaciones humanas, recordamos que también ha sido utilizado como símbolo de traición, celebración, protesta y poder a lo largo de la historia.

¿Qué significa el beso y cuál es su origen?

Aunque hoy suele asociarse al amor romántico, el beso ha tenido distintos usos a lo largo de la historia. En la antigua Roma, por ejemplo, no solo era una muestra de afecto, sino también una forma de saludo e incluso de control social.

Distintas culturas han incorporado el beso en sus prácticas sociales, ya sea como saludo, muestra de respeto o expresión de cercanía. Desde la antropología, algunos estudios sugieren que su origen podría estar vinculado a conductas primitivas como la alimentación boca a boca, que evolucionaron hacia formas de expresión afectiva.

Sin embargo, no todas las culturas lo adoptaron de la misma manera, lo que refuerza la idea de que su significado también es una construcción social.

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Estos son los besos históricos que marcaron momentos importantes en el mundo

El beso de Judas, símbolo de traición en la historia

El beso de Judas Iscariote a Jesucristo no fue un gesto espontáneo, sino una señal acordada. En un contexto de persecución, donde identificar a una persona podía resultar difícil en la oscuridad y entre multitudes, el beso funcionó como un código.

Este episodio, narrado en los evangelios, no solo marcó el inicio de la detención de Jesús, sino que transformó el significado del beso en la cultura occidental: de símbolo de afecto a acto de traición.

El beso que celebró el fin de la Segunda Guerra Mundial

La imagen captada por Alfred Eisenstaedt el 14 de agosto de 1945 en un ambiente de euforia tras el anuncio del fin de la guerra con Japón.

En medio de celebraciones espontáneas en Nueva York, un marinero besó a una enfermera desconocida en Times Square. La fotografía capturó ese instante y lo convirtió en símbolo del alivio colectivo tras años de conflicto global.

Con el tiempo, la escena también ha sido reinterpretada bajo una mirada contemporánea que cuestiona la espontaneidad del gesto y el consentimiento.

Marlene Dietrich y el beso que elevó la moral en la guerra

Otra histórica fotografía que dejó el final de la Segunda Guerra Mundial fue la captada por Irving Haberman en 1945, en la que se observa a la actriz Marlene Dietrich siendo levantada por varios militares mientras besa a un soldado al azar durante su llegada a Nueva York.

El momento, cargado de euforia colectiva, refleja el ambiente de celebración tras el fin del conflicto, pero también el papel que desempeñaron las figuras públicas en el ánimo de las tropas y la sociedad.

El beso político que simbolizó la Guerra Fría

El beso entre Leonid Brezhnev y Erich Honecker respondía a una práctica protocolar conocida como el “beso fraternal socialista”.

Más que una muestra de afecto personal, era una señal pública de alianza política dentro del bloque comunista. La imagen adquirió un nuevo significado tras la caída del Muro de Berlín, cuando fue reinterpretada como símbolo de una era marcada por la división ideológica.

John Lennon y Yoko Ono, el beso que se volvió una despedida

La fotografía tomada por Annie Leibovitz en diciembre de 1980 muestra a John Lennon abrazando y besando a Yoko Ono en una escena íntima que luego se convertiría en un ícono cultural.

Concebida como portada de Rolling Stone, la imagen presenta a Lennon desnudo y aferrado a Ono, quien permanece vestida y serena, creando un contraste que transmite cercanía y vulnerabilidad.

Horas después de la sesión, Lennon fue asesinado en Nueva York, lo que convirtió la fotografía en un símbolo de amor y despedida.

El beso del papa a los pies de presos, un gesto de humildad

En 2013, el Papa Francisco realizó un gesto poco habitual al besar los pies de jóvenes reclusos durante el ritual del Jueves Santo en un centro penitenciario.

El acto forma parte del llamado lavatorio de pies, una tradición cristiana que rememora el gesto de Jesucristo con sus discípulos como símbolo de servicio y humildad. Sin embargo, la decisión de hacerlo con presos, incluyendo mujeres y personas de distintas religiones, marcó una diferencia significativa frente a prácticas anteriores.

Más que un acto litúrgico, el beso fue interpretado como un mensaje de inclusión, reconciliación y cercanía con sectores marginados, reforzando una visión de la Iglesia enfocada en lo social.

El beso presidencial que rompe con la tradición en República Dominicana

En República Dominicana, las muestras de afecto entre figuras políticas no han sido habituales en espacios públicos. Sin embargo, el presidente Luis Abinader y la primera dama, Raquel Arbaje, han marcado un cambio en ese sentido.

En distintos actos oficiales, la pareja ha protagonizado gestos de cercanía, incluidos besos en la boca, que han captado la atención mediática y generado conversación en la opinión pública.

Más allá de lo anecdótico, se trata de una ruptura con la tradición política dominicana, históricamente más formal y distante en la proyección de sus líderes. En este caso, el beso funciona como una forma de comunicación no verbal que transmite cercanía, naturalidad y una imagen menos rígida del poder.

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Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más