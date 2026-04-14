El Banco Popular Dominicano, en colaboración con la Asociación Dominicana de Cronistas Sociales (ADCS), realizó el encuentro virtual formativo “Finanzas personales para mujeres: consejos prácticos y recomendaciones”, dirigido a cronistas sociales, periodistas y comunicadoras interesadas en fortalecer sus conocimientos financieros.

La sesión fue impartida por las facilitadoras financieras Pamela Pichardo y Teresa Sánchez, quienes compartieron orientaciones enfocadas a la organización financiera personal y el desarrollo de hábitos sostenibles en el tiempo. Entre los contenidos, las expertas subrayaron las oportunidades que brindan plataformas como la Academia Finanzas con Propósito (www.finanzasconproposito.edu.do), un espacio digital y gratuito del Banco Popular con multitud de cursos y certificaciones, que cubren las necesidades de cualquier persona que quiera robustecer sus habilidades sobre gestión de las finanzas personales, ahorro e inversión.

Al inicio del encuentro, el señor Esteban Martínez-Murga, vicepresidente de área de Comunicación y Reputación Corporativas del Grupo Popular, explicó que la organización promueve desde su fundación una visión de desarrollo, donde el crecimiento económico camina junto al bienestar social. “Es lo que denominamos la economía de la bondad y, en esa economía de la bondad, creemos que la inclusión financiera femenina es un eje estratégico para el progreso del país”, dijo el ejecutivo bancario a las profesionales de la comunicación, añadiendo que “una economía más inclusiva y equitativa también se construye contando mejores historias y generando más oportunidades para todas las mujeres”.

En tanto, la presidenta de la ADCS, señora Caroll Mueses, se dirigió a los participantes, destacando su agradecimiento al Banco Popular y a su firme compromiso con el desarrollo integral de las mujeres. Además, añadió que “en un mundo donde la planificación financiera se vuelve cada vez más determinante para alcanzar la estabilidad y el bienestar, iniciativas como esta nos invitan a reflexionar, aprender y actuar”.

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Claves para una mujer financieramente inteligente

Este espacio formativo fue diseñado para ofrecer herramientas útiles, prácticas y adaptadas a los retos financieros que enfrentan las mujeres en la actualidad, especialmente las profesionales que, además, tienen responsabilidades familiares, promoviendo en las asistentes la motivación necesaria para poner en práctica una mejor gestión del dinero y una mayor capacidad para tomar decisiones financieras informadas, fortaleciendo con ello el bienestar económico personal y del núcleo familiar.

Durante el encuentro, las especialistas resaltaron la importancia de conocer la realidad económica personal, fomentar el hábito del ahorro, gastar con intención y mantener una planificación financiera alineada con metas de vida. Asimismo, recomendaron la creación de un fondo de emergencia, el cuidado del historial crediticio y la inversión constante como pilares para fortalecer la estabilidad económica.

El encuentro forma parte de los esfuerzos del Popular por impulsar la educación financiera en la sociedad dominicana, con iniciativas orientadas al fortalecimiento del bienestar económico y la toma de decisiones responsables.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más