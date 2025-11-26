Banco Popular ofrece concierto sinfónico y cóctel para clientes corporativos

El Banco Popular Dominicano ofreció un concierto sinfónico de cierre de año para 1,500 clientes corporativos y relacionados en el Teatro Nacional Eduardo Brito como muestra de agradecimiento por su apoyo y lealtad, el cual estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro José Antonio Molina, y que contó con las actuaciones especiales de la cantante Maridalia Hernández, el trompetista Arturo Sandoval, el pianista Leo Pimentel, y los saxofonistas Sandy Gabriel y Ed Calle.

Este concierto institucional, titulado “Molina y sus amigos”, incluyó un programa musical con 13 obras sinfónicas compuestas por el propio José Antonio Molina, Salvador Sturla, Luis Rivera, Papa Molina, Juan Luis Guerra, Juan Lockward, Armando Cabrera, Toño Abreu, entre otros.

De izquierda a derecha, las señoras Dinorah Grullón, Rosa Hernández de Grullón, Virginia Grullón, Antonia Antón de Hernández, Elima de Grullón, Ana Idalia Grullón y Evelyn Fernández de Johnson.

El espectáculo integró ritmos tradicionales con arreglos sinfónicos, ofreciendo una experiencia que unió la esencia popular con la elegancia orquestal, reflejando así la identidad y la emoción de la diversidad cultural dominicana. El público disfrutó notoriamente de conocidas piezas como “Obertura Yaya”, “Amorosa”, “Ella”, “Tú Me Haces Falta”, “Ay, mujer”, “Evocación” o “Caña Brava”, que hicieron las delicias de los presentes.

Agradecimiento, visión y compromiso

El evento contó con la participación de Manuel A. Grullón, presidente del Consejo de Administración del Grupo Popular, quien encabezó la representación institucional y estuvo acompañado por su esposa, Rosa Hernández de Grullón, embajadora de la República Dominicana ante el Reino Unido e Irlanda del Norte.

Previo al concierto, el presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, expresó su gratitud hacia los asistentes por su confianza y constante respaldo, subrayando que cada uno de ellos “forma parte esencial de la historia, del presente y del futuro” de la organización financiera.

“Seguimos transformándonos para estar a la altura de sus expectativas y de los desafíos de un mundo que cambia con velocidad vertiginosa. En los últimos años, hemos avanzado con paso firme en nuestra estrategia de innovación, consolidando una banca más moderna, ágil y cercana. Innovamos con propósito: para facilitar su vida, para hacer más eficiente su gestión empresarial o personal y para seguir siendo un catalizador decisivo del desarrollo de todos los sectores del país”, enfatizó Paniagua.

En este sentido, el presidente ejecutivo del Popular ratificó el compromiso de la institución de continuar aportando al desarrollo productivo de la República Dominicana de cara a un nuevo año: “Durante más de seis décadas, hemos estado al lado de los dominicanos, atentos a su progreso, impulsando el emprendimiento, acompañando a los sectores productivos, a la educación, a las pymes y al crecimiento social y humano de las comunidades. Hoy reafirmamos que nuestra visión de futuro sigue anclada a los mismos valores: trabajo, confianza, sostenibilidad y compromiso con el bienestar de nuestra gente”, expresó.

