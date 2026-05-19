El Banco Popular Dominicano anunció una nueva edición del Diplomado en Gestión Empresarial Pyme, un programa de capacitación orientado a fortalecer la competitividad y el crecimiento sostenible de las pequeñas y medianas empresas dominicanas.
La iniciativa, desarrollada en alianza con Barna Management School, incorpora este año nuevos contenidos vinculados a inteligencia artificial, digitalización, sostenibilidad y responsabilidad social empresarial, en respuesta a las tendencias que están transformando el entorno de negocios.
El presidente ejecutivo del Popular, Christopher Paniagua, afirmó que el programa busca seguir creando oportunidades para el talento local y fortalecer el tejido productivo nacional.
“En el Popular reforzamos nuestro compromiso de crear oportunidades profesionales, impulsar el talento local y el tejido productivo, y contribuir al desarrollo sostenible de la República Dominicana”, expresó.
Diplomado incluirá inteligencia artificial y transformación digital
La propuesta académica contempla 40 horas de formación distribuidas en 10 sesiones y siete módulos especializados:
- Acción directiva y método del caso,
- Estrategia empresarial y crecimiento pyme,
- Gestión del talento humano y liderazgo,
- Transformación digital y comercio electrónico,
- Dirección financiera,
- Inteligencia artificial aplicada a pymes,
- Sostenibilidad empresarial.
El diplomado iniciará el próximo 22 de mayo de 2026 y será impartido en las instalaciones de Barna Management School.
Plataforma digital complementa apoyo a las pymes
El Banco Popular explicó que esta capacitación forma parte de su ecosistema de apoyo empresarial, que incluye la plataforma Impulsa Popular, creada para acompañar a las pymes en áreas de gestión, innovación y desarrollo estratégico.
A través de este portal, los negocios pueden acceder a asesorías, contenidos especializados, formación multimedia y espacios de conexión empresarial como Red Impulsa Popular, orientado a facilitar alianzas comerciales, generación de clientes y reducción de costos operativos.
La entidad financiera señaló que el objetivo es fortalecer la capacidad de adaptación de las pequeñas y medianas empresas frente a los retos del entorno económico y tecnológico actual.
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