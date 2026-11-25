El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) celebró el encendido de su árbol y Belén navideños, en una actividad encabezada por el gobernador Héctor Valdez Albizu y a la que asistieron colaboradores de la institución junto a sus familiares.
Durante el encuentro, Valdez Albizu destacó el significado de la Navidad como una época para compartir con los seres queridos y fortalecer los sentimientos de alegría y gratitud.
El gobernador exhortó a los presentes a valorar cada momento de sus vidas y aprovechar las experiencias que ofrecen estas festividades.
“No se conformen con vivir el día a día, vivan cada hora, vivan cada segundo, porque de otro modo, no estarán sacando provecho al don que significa vivir”, expresó. También los animó a prestar atención a los detalles y cultivar recuerdos felices.
La actividad forma parte de los encuentros que tradicionalmente realiza la institución para celebrar la temporada navideña y compartir con sus colaboradores.
Acompañaron al gobernador su esposa, Fior D’Aliza Martínez de Valdez; la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres; el gerente, Ervin Novas Bello; el contralor, J. M. Taveras Lay, y el subgerente general, Frank Montaño, entre otros colaboradores.
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