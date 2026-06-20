Abordar sobre la ingeniera dominico-americana, Ángela Cruz, en el desarrollo profesional, liderazgo comunitario e impacto de la mujer latinoamericana en el ámbito tecnológico en Estados Unidos, es sin lugar a dudas una tarea que no es fácil, dados los logros de esta admirable hija de Quisqueya, orgullosa siempre de sus raíces dominicanas.

Y es que Ángela Cruz no solo es una excelente profesional en un mundo competitivo donde por años han sido los caballeros los que han llevado la delantera, como es el caso de la tecnología, que ha revolucionado importantes áreas, llegando inclusive a la medicina y otros no menos importantes sectores.

Ángela Cruz está muy clara en el impacto de la transformación digital y la necesidad de preparar a las mujeres para los retos del futuro.

Primera dominicana en AT&T

Ángela Cruz en su faceta profesional académica, donde brilla con luz propia.

Pero su trascendencia imparable no queda sólo en lo profesional donde ha cosechado innumerables reconocimientos como Consultora Global Tecnológica, siendo primera dominicana en la empresa de mayor prestigio a nivel de las telecomunicaciones en Estados Unidos, la telefónica AT&T, sino que se va más allá, y conjuga su rol de madre admirable de sus hijos, (estrellas en sus áreas también) el de hija de doña Josefa, con su quehacer profesional y comunitario.

Ángela es una figura muy conocida en el denominado "Pequeño Santo Domingo" en Allapattah, donde ha trabajado socialmente con instituciones labores filantrópicas y de crecimiento. Y es que "lo lleva en el corazón" diría su madre doña Josefa.

En el campo empresarial, ha ocupado puestos de liderazgo en otras empresas como Lucent Technologies, Avaya y Cisco.

Un poquito de historia

En la gráfica, durante un evento comunitario reciente, Ángela Cruz, su madre doña Josefa, su hija Jessie Genao y quien suscribe.

Cruz se mudó a Perth Amboy, Nueva Jersey, desde la República Dominicana cuando cursaba el penúltimo año de la preparatoria, mientras otras chicas de su edad se preparaban para el baile de graduación y firmaban sus anuarios.

Ángela Cruz se dedicó a la química, física y la trigonometría, materias al que no solo mujeres sino hombres de todas las edades, temen un poco, pero donde ella logró sacar las notas más sobresaliente, como preludio de la gran profesional que hoy es.

En tan solo dos años, a pesar de sentirse fuera de lugar en la cultura estadounidense y de saber muy poco inglés, se graduó entre el 15% de los mejores estudiantes de casi 700 alumnos de la preparatoria de Perth Amboy, un hecho que aún repercute en su historial de vida y que la sitúa entre mujeres líderes dignas de admiración y ejemplos a seguir en las Américas.

Estudió ingeniería eléctrica en Middlesex College y luego se unió a la sociedad de honor Phi Theta Kappa y fue presidenta del Club Hispanoamericano, entre otros logros en su trayectoria.

Ya en Miami, Cruz ha laborado para importantes empresas tecnológicas. Actualmente desarrolla programas como Líder Global de Habilitación de Campañas, donde mantiene «Excelencia en Ventas» en Accenture.

Recientemente , este año en el marco del Mes de la Mujer, presentó en el Miami-Dade College West Campus en Doral, el conversatorio “Women You Need to Meet: Leading the Change and Shaping a Sustainable Future”, que reunió a destacadas mujeres líderes de diversos sectores.

Estuvo entre las panelistas. Destacó la importancia de preparar a las nuevas generaciones para un mundo en constante evolución.

“La adaptabilidad es la nueva sostenibilidad, y debemos asegurarnos de que las mujeres no solo participen en el cambio, sino que lo lideren", precisó con firmeza Ángela Cruz.

El encuentro contó con participación de estudiantes y comunidad, en un espacio de diálogo sobre liderazgo, sostenibilidad y el futuro de la mujer, que contó con apoyo de otra dominico-americana de excelencia, Marilyn del Orbe, directora comunitaria de ese campus universitario que contribuyeron a evento.

Sin lugar a dudas, hablar del "Orgullo Latinoamericano en RoseMaryNews", Ángela Cruz, requiere de más espacio pero no de menos deseo, porque eso sobra, ya que cada momento, sea en lo profesional, humano, liderazgo y meramente de servicio en la vida de Ángela Cruz, nos compromete a continuar apoyándole, siendo fiel ejemplo de crecimiento y aportes en los Estados Unidos, donde contribuye como millones de dominicanos, con su esfuerzo profesional al crecimiento de esta gran nación.