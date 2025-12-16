El Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL) activó un protocolo de trabajo para duplicar la distribución de antigripales y medicamentos esenciales en la Red de Farmacias del Pueblo, ante la alta incidencia de virus gripales registrada en el país.

La medida se produce luego de quejas ciudadanas registradas desde la semana pasada por escasez de medicamentos en varias Farmacias del Pueblo, situación atribuida al incremento de la demanda estacional y a ajustes logísticos internos.

La institución informó que los almacenes generales disponen de inventario suficiente para cubrir la demanda nacional inmediata, apoyado por una reserva de vitamina C y amoxicilina que supera los 5.5 millones de unidades.

Como parte del proceso de fortalecimiento logístico, Promese/CAL realizó en noviembre un inventario general para optimizar la gestión de suministros y garantizar la transparencia en el abastecimiento.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Tras la validación física de los insumos, en diciembre se inició un cronograma de despacho escalonado hacia todas las regiones, con el objetivo de normalizar la reposición luego de una pausa logística transitoria.

De forma preventiva, la entidad ejecutó una compra estratégica para cubrir las necesidades sanitarias hasta febrero, que incluyó 80 tipos de medicamentos esenciales por un monto de RD$ 73,710,621.

Esta adquisición incorporó al inventario 230,000 unidades adicionales de antigripales, acetaminofén, aceite de hígado de bacalao e ibuprofeno, entre otros productos de alta rotación.

Con estas medidas, Promese/CAL reafirmó su compromiso institucional con el acceso equitativo a medicamentos, la seguridad social y el bienestar de la población dominicana.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más