El Servicio Nacional de Salud (SNS) informó que la red pública está preparada para garantizar atención “oportuna” ante cualquier eventualidad vinculada al operativo en curso, con énfasis en el manejo de intoxicaciones, urgencias y lesiones por accidentes de tránsito.

Julio César Landrón de la Rosa, director ejecutivo del SNS, explicó que la institución priorizó 32 hospitales identificados por estadísticas como los que reciben mayor volumen de pacientes en situaciones de emergencia, particularmente por intoxicaciones y traumas asociados a siniestros viales.

“Estamos garantizando de que todo estará disponible con la finalidad de prestar una asistencia oportuna en caso de que se necesite”. Julio César Landrón de la Rosa, director ejecutivo del SNS

Según detalló, los centros de salud priorizados se encuentran “totalmente abastecidos” desde hace más de 15 días, con el objetivo de asegurar capacidad de respuesta inmediata. En paralelo, el SNS ya completó la distribución del personal de recursos humanos en los establecimientos seleccionados, reforzando las áreas que suelen registrar mayor presión asistencial durante este tipo de operativos.

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Landrón de la Rosa indicó que se duplicaron principalmente los equipos y la capacidad operativa en emergencias, unidades de cuidados intensivos y cirugía, áreas donde, dijo, se concentra la mayor demanda cuando se incrementan los eventos críticos. Además, se activaron áreas de expansión para contar con espacios adicionales y “tener un área disponible donde también podamos recibir una cantidad de pacientes de ser necesario”.

Otro de los puntos anunciados fue la puesta en marcha de un equipo central que permitirá conocer “a tiempo real” la disponibilidad de camas, especialmente en intensivos, con el fin de coordinar traslados y optimizar el uso de la red hospitalaria. El funcionario precisó que más de 50 personas estarán desplegadas en las regionales y a nivel central, en comunicación permanente como parte del operativo.

Finalmente, el titular del SNS reiteró que los datos oficiales del operativo serán comunicados por el COE, mientras que los centros de salud se enfocarán en sostener y reforzar la atención.

“En los centros de salud estaremos garantizando el servicio como se ha venido haciendo y triplicando para garantizar una asistencia humanizada, oportuna y digna en caso de ser necesario”, concluyó.

Si me decís en qué contexto se activa el operativo (por ejemplo, feriado específico, evento masivo o plan preventivo nacional) y en qué país/ciudad se publica, lo adapto con un lead más preciso y un cierre con contexto y servicio útil para la audiencia.