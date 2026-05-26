El Servicio Nacional de Salud (SNS) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) avanzan en un proyecto de interconectividad que busca integrar toda la Red Pública de Salud mediante un sistema único de expediente clínico digital.

La iniciativa abarcaría centros de primer, segundo y tercer nivel, además de hospitales regionales y provinciales, con el propósito de unificar el acceso a la información médica de los pacientes en todo el sistema público.

El director del SNS, Julio Landrón, y el presidente de Indotel, Guido Gómez Mazara, encabezaron una tercera mesa de trabajo junto a equipos técnicos de ambas instituciones para evaluar los avances del proyecto.

Durante el encuentro también se discutió la incorporación de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y de otras plataformas gubernamentales vinculadas al sector sanitario, con la intención de consolidar un sistema digital interconectado.

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Las autoridades explicaron que el plan busca eliminar la fragmentación de los sistemas actuales y establecer una plataforma centralizada para toda la red hospitalaria pública.

“Lo que se está tratando es de conectarlo todo y tener un solo programa en los centros de salud, donde todo se rija por esa misma interconexión y que no haya necesidad siquiera de tener documentación física”, indicaron.

Según lo planteado, los médicos podrían acceder al historial clínico, referencias, estudios y resultados de laboratorios realizados en cualquier centro público mediante el uso de la cédula de identidad, un código de acceso y la autorización del paciente.

El SNS e Indotel señalaron que la interconexión permitiría agilizar los procesos médicos, reducir la duplicidad de estudios clínicos y mejorar la atención a los usuarios del sistema público de salud.

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Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más