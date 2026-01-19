El Servicio Nacional de Salud (SNS) planea abrir Unidades de Crisis de Salud Mental en todos los centros de salud, donde se brinde atención especial e inmediata sin objeción y con inclusión.

Así lo anunció el director ejecutivo del SNS, Julio Landrón, quien dijo que además se trabajará en el relanzamiento de los centros de Primer Nivel de Atención, como parte de los ejes prioritarios del gobierno en materia de salud.

Landrón, quien ofreció los detalles durante un encuentro con la prensa en el hospital materno infantil Dr. Julio Manuel Rodríguez Grullón de la ciudad sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, indicó que la meta más importante es aumentar la esperanza de vida de 74.9 a 77 años para el 2028 y hacer todas las acciones de lugar para disminuir las muertes por enfermedades prevenibles

En cuanto a los ejes principales del SNS para este año, dijo que los 1,800 centros de atención primaria en el país serán intervenidos, tanto los que han sido remozados como los que no en pasadas gestiones.

“Se va a reestructuras todas las clínicas rurales, centros diagnósticos, remozar, a equipar y colocar recursos humanos y todos los programas a beneficios de la población. Los 1,800 centros y los que fueron intervenidos se intervendrán de nuevo”, manifestó.

En cuanto a las unidades de crisis de salud mental, dijo que es un compromiso del gobierno que todos los hospitales del país cuenten con estas unidades, donde los pacientes con alguna enfermedad mental “reciben las atenciones como los demás”.

Red de trauma y humanización

El director del SNS no especificó la inversión en ninguno de los proyectos y mejoras anunciadas, que además incluyen la articulación de la Red Nacional de Trauma, como parte de los trabajos en conjunto con otras autoridades para prevención de mortalidad por accidente de tránsito.

Indicó que se fortalecerá cada unidad existente y que pronto se entregarán el traumatológico de San Cristóbal, el de Mao y el de Sosua.

Asimismo, sostuvo que la humanización de los servicios de salud y el fortalecimiento de programa de desarrollo y de vida, como el materno infantil, también forman parte de las prioridades.

