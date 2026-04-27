República Dominicana será sede, por primera vez en la región, del encuentro científico “Best of ESMO”, una reunión que presentará los avances en investigación y tratamiento del cáncer discutidos en el congreso anual de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), celebrado en Berlín en 2025.

La actividad, organizada por la Sociedad Dominicana de Oncología Médica (SODOM), se celebrará del 30 de abril al 2 de mayo en Miches y contará con el respaldo de la Sociedad Dominicana de Radioncología (SDRO) y el Colegio Médico Dominicano (CMD).

El encuentro forma parte de una iniciativa avalada por la Sociedad Europea de Oncología Médica, que otorga licencias a organizaciones médicas para replicar, a nivel regional, los contenidos más relevantes de su congreso anual.

Según informaron los organizadores, el objetivo es facilitar el acceso a información científica actualizada sin que los especialistas deban desplazarse a Europa.

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Agenda centrada en los principales tipos de cáncer

El programa incluye 59 conferencias, además de simposios, sesiones plenarias y presentación de estudios clínicos recientes.

Entre los temas que se abordarán figuran:

Cáncer de mama

Cáncer de próstata

Cáncer de pulmón

Tumores ginecológicos

Cáncer colorrectal y gastrointestinal

Avances en radioterapia

También se discutirán terapias innovadoras en etapas tempranas de diversas patologías, un aspecto clave en la evolución del tratamiento oncológico.

El evento contará con especialistas de América Latina y Europa, lo que, según los organizadores, permitirá intercambiar experiencias clínicas y analizar la aplicabilidad de los avances científicos en contextos regionales.

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