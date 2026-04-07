Un informe de la Deloitte advierte que el sector salud enfrentará en 2026 un escenario definido por mayor fragmentación regulatoria, presión sobre los precios y tensiones geopolíticas, en medio de un entorno global incierto.

El reporte “Perspectivas de Ciencias de la Vida 2026” evidencia una brecha entre la solidez interna de las organizaciones y la incertidumbre del contexto económico internacional.

Según el estudio, mientras el 75 % de los ejecutivos del sector confía en el desempeño financiero de sus empresas, solo un 41 % se muestra optimista respecto a la economía mundial.

Diferencias regionales en expectativas de crecimiento

El informe señala que Europa y Asia presentan perspectivas más favorables que Estados Unidos en el crecimiento del sector farmacéutico y de biosalud.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En la región euroasiática, el 83 % de los líderes prevé aumento en sus ingresos, mientras que en Estados Unidos solo el 56 % considera que habrá un entorno favorable en 2026.

La encuesta, realizada por el Centro de Soluciones en Salud de Deloitte, incluyó a 280 altos ejecutivos de empresas biofarmacéuticas, biotecnológicas, de biosimilares y de tecnología médica.

“Los cambios geopolíticos, regulatorios y las presiones de precios influirán en las decisiones financieras y estratégicas del sector en 2026, junto con la transformación digital impulsada por la inteligencia artificial”, explicó Carolina Palma, socia líder de industria Life Sciences & Health Care en Centroamérica, Panamá y República Dominicana.

Cinco tendencias clave para 2026

El informe identifica cinco tendencias principales que marcarán la estrategia del sector:

1. Regulación más estricta:

El 51 % de los encuestados fuera de Estados Unidos prevé cambios regulatorios que impactarán el acceso al mercado, la fijación de precios y los modelos de reembolso.

2. Transformación digital e inteligencia artificial:

El 48 % espera un impacto significativo de la digitalización y el 41 % destaca la influencia de la IA generativa. Sin embargo, solo el 22 % ha logrado escalar estas tecnologías y apenas el 9 % reporta retornos relevantes. La ciberseguridad también gana relevancia (35 %).

3. Presión sobre precios y carteras:

El 44 % identifica el costo y acceso a medicamentos como factores clave. También se prevé mayor competencia de genéricos y biosimilares (37 %) y vencimiento de patentes (26 %).

4. Incertidumbre geopolítica y económica:

El 39 % considera que las tensiones geopolíticas impactarán el crecimiento, mientras el 38 % señala la inflación y los riesgos en la cadena de suministro como factores determinantes.

5. Evolución de los modelos de atención:

El 33 % destaca la atención conectada como prioridad, impulsada por la adopción de herramientas digitales (35 %) y el cambio en las necesidades de los usuarios (32 %).

Inteligencia artificial y estrategias de crecimiento

El informe también subraya que el crecimiento en 2026 estará impulsado por la innovación, las fusiones y adquisiciones y el uso estratégico de la inteligencia artificial.

En el ámbito biofarmacéutico, las terapias celulares, génicas y basadas en ARN concentran las expectativas de expansión. En tecnología médica, el desarrollo se enfoca en diagnósticos avanzados, soluciones digitales y plataformas basadas en IA.

Asimismo, las alianzas estratégicas cobran protagonismo como vía para ampliar capacidades, acelerar el crecimiento y mejorar la competitividad.

“El optimismo por sí solo no es suficiente. Las organizaciones que logren adaptarse serán aquellas que integren la inteligencia artificial, rediseñen sus procesos y alineen sus inversiones con fuentes reales de valor”, enfatizó Palma.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más