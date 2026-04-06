Después de los días de Semana Santa, caracterizados por consumo de platos típicos dominicanos, como habichuelas con dulces, chacá, y, en muchos casos, consumo de alcohol, es común que el cuerpo experimente sensación de pesadez, hinchazón o fatiga.

Especialistas en nutrición coinciden en que no se trata de hacer dietas restrictivas, sino de retomar hábitos saludables que permitan al organismo recuperar su equilibrio de forma progresiva.

¿Por qué es importante “recomponerse” después de los excesos?

Durante periodos de alta ingesta calórica, el cuerpo puede experimentar:

Digestiones más lentas

Retención de líquidos

Aumento de la sensación de cansancio

Volver a una alimentación balanceada ayuda a mejorar la digestión, recuperar energía y estabilizar el metabolismo.

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Volver a lo básico en la alimentación

La clave está en priorizar alimentos frescos y preparaciones más ligeras. Incluir vegetales, frutas y ensaladas ayuda a mejorar la digestión gracias a su contenido de fibra, mientras que proteínas como pollo a la plancha, pescado o huevos aportan saciedad sin sobrecargar el sistema digestivo.

En el caso de los víveres, como yuca, plátano o papa, y el arroz, pueden mantenerse en el menú diario, pero en porciones moderadas y preferiblemente hervidos, al vapor o a la plancha, evitando frituras.

También es recomendable optar por comidas más simples, como sopas o caldos, que facilitan la digestión y ayudan a que el cuerpo se recupere de forma más rápida.

Hidratación y hábitos que ayudan

Beber suficiente agua durante el día es fundamental para reducir la retención de líquidos y favorecer el funcionamiento del organismo. También se pueden incluir jugos naturales sin azúcar añadida o infusiones.

En los días posteriores, se aconseja reducir el consumo de frituras, dulces y bebidas alcohólicas para darle un descanso al sistema digestivo.

Además, retomar la actividad física de forma progresiva, como caminatas o ejercicios suaves, y mejorar la calidad del sueño contribuyen a recuperar la energía y el bienestar general.

Después de Semana Santa, no se trata de “compensar” con restricciones, sino de equilibrar. Volver a una alimentación más natural, hidratarse y retomar la rutina son pasos suficientes para que el cuerpo recupere su ritmo en pocos días.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más