En el marco del Día Mundial de la Salud, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) reafirmó su compromiso con la salud y el bienestar integral de más de 2 millones de estudiantes del sistema público, como lo establece la Ley General de Educación 66-97.

El Inabie no solo garantiza la alimentación escolar, sino que también, a través de su Programa de Salud Escolar, brinda atención gratuita bucal, visual, auditiva, preventiva y psicológica, tanto en su sede como en jornadas realizadas en más de 7,000 escuelas y en 62 módulos de salud bucal distribuidos a nivel nacional.

En 2025, la institución benefició a más de 311,000 estudiantes con servicios integrales de salud, entregó 7,026 lentes correctivos y 405 auxiliares auditivos. Asimismo, evaluó en salud visual a 111,804 preuniversitarios, en salud bucal a 37,643, atendió 5,664 casos auditivos y realizó 18 cirugías visuales.

El equipo de Nutrición del Inabie desarrolló 3,407 jornadas de Educación Alimentaria Nutricional (EAN), beneficiando a 143,535 estudiantes, con el objetivo de promover hábitos saludables en la comunidad educativa.

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Además, en la actual gestión han sido puestos en servicio 6 nuevos módulos bucales, para un total de 62 en todo el territorio nacional.

La institución indicó que en marzo pasado realizó 17,696 tratamientos bucales, 4,981 atenciones visuales (incluyendo la entrega de 423 lentes correctivos), 1,985 atenciones preventivas, 467 atenciones auditivas (con 29 auxiliares auditivos entregados) y 17 atenciones psicológicas.

Destacó como una de las principales acciones de su gestión la puesta en funcionamiento del Programa de Psicología, enfocado en estudiantes que requieren apoyo emocional dentro de los distintos programas institucionales.

“Un estudiante sano aprende mejor y esto representa bienestar para él y sus familias”, afirmó el director ejecutivo del INABIE, Adolfo Pérez, al resaltar la importancia de estos servicios.

“Desde nuestra llegada a la institución hemos reforzado los servicios de salud, por su importancia para la permanencia de los estudiantes en las aulas y el ahorro económico que representan para miles de familias”, agregó.

Programa de Salud Escolar

El Inabie explicó que todos los servicios médicos ofrecidos forman parte de su Programa de Salud Escolar, integrado por un equipo médico especializado que realiza acciones de prevención y tratamiento en la comunidad educativa.

A través de esta iniciativa, los estudiantes reciben evaluaciones y tratamientos gratuitos, además de promoverse habilidades y hábitos que fomentan un estilo de vida saludable a nivel individual, familiar y comunitario.

Misión institucional

El Inabie fue creado en el marco de la Ley General de Educación 66-97 como una institución adscrita al Ministerio de Educación, con el objetivo de garantizar el acceso, permanencia y progreso académico de los estudiantes más vulnerables del sistema público.

Esto se logra mediante un sistema de protección social integral que cubre necesidades básicas como alimentación, salud, nutrición, así como aspectos psicológicos, sociales, culturales y recreativos.

La entidad operó como Dirección de Bienestar Estudiantil hasta 2012, y desde enero de 2013 funciona formalmente como instituto.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más