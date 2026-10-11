Las especialistas Alexandra Hichez, Laura Pichardo y Lenis Núñez participaron en el conversatorio “De adentro hacia afuera”, un encuentro dedicado a abordar distintos aspectos del bienestar femenino, entre ellos la salud emocional, el autocuidado y la medicina estética.

La actividad reunió a mujeres de diferentes ámbitos para conversar sobre la culpa que muchas experimentan al dedicarse tiempo, las señales de agotamiento emocional y las decisiones relacionadas con el cuidado físico en medio de las responsabilidades personales, familiares y profesionales.

La psicóloga Laura Pichardo abrió el diálogo con una dinámica enfocada en la conexión personal y posteriormente abordó la importancia de reservar espacios propios y aprender a descansar sin sentimientos de culpa.

“Gran parte de la culpa que experimentamos y desconexión con nosotras mismas viene marcado por nuestra crianza. Se instala en nosotras todo un sistema de creencias donde somos a partir de lo que hacemos o lo que damos a los demás”, expresó.

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Agotamiento emocional y búsqueda de ayuda

La psiquiatra Alexandra Hichez se refirió al agotamiento emocional y la ansiedad que pueden presentarse incluso en mujeres que continúan cumpliendo con sus obligaciones cotidianas.

Durante su intervención explicó la importancia de reconocer señales de malestar y buscar acompañamiento profesional cuando sea necesario.

“Muchas veces, las mujeres recurren a la belleza física como mecanismo de defensa para amortiguar lo que sienten a nivel emocional y psíquico. Es importante que estén abiertas a buscar ayuda y que sepan que su bienestar no debe pasar a un segundo plano, porque si no estás bien contigo misma, no vas a estar bien para los demás”, manifestó.

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Cuidado estético con naturalidad

De su lado, la doctora Lenis Núñez abordó el cuidado de la piel, la relación entre el estrés y su apariencia, así como la elección de tratamientos estéticos que respeten las facciones y características de cada persona.

“El cuidado estético debe partir de las necesidades de cada persona. La meta es favorecer la salud y la apariencia de la piel, respetando las facciones y la naturalidad de cada rostro”, señaló.

El conversatorio fue moderado por la comunicadora Sharmin Díaz, quien compartió parte de su experiencia personal relacionada con el autocuidado y la búsqueda de apoyo psicológico y psiquiátrico. La actividad incluyó además un espacio de preguntas e intercambio entre las asistentes y las especialistas.

El encuentro, producido por Amarfi Peralta, se celebró en la Clínica Lenis Núñez Medicina Estética con motivo de su primer aniversario y contó con el apoyo de distintas marcas y empresas vinculadas al cuidado y la belleza.

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