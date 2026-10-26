El 52 % de embarazadas encuestadas en Los Mina reportó haber consumido alcohol durante la gestación

Una investigación presentada durante el Segundo Congreso Anual de Psicología del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) reveló que el 52 % de una muestra de 100 mujeres embarazadas atendidas en la Maternidad de Los Mina reportó haber consumido alcohol en algún momento de la gestación.

El estudio, presentado por la psicóloga clínica y neuropsicóloga María Eugenia Portela, se concentró en mujeres en condiciones de vulnerabilidad social y analizó factores relacionados con el Síndrome de Alcoholismo Fetal (SAF) y otros trastornos asociados a la exposición prenatal al alcohol.

Entre los principales factores de riesgo identificados se encuentran el consumo de alcohol durante el primer trimestre del embarazo, la desnutrición materna, el consumo de varias sustancias, los episodios de ingesta concentrada y la presencia de alcoholismo en el entorno familiar.

Los resultados corresponden exclusivamente a las 100 mujeres incluidas en la investigación, por lo que no representan necesariamente el comportamiento de todas las embarazadas de Los Mina ni de República Dominicana.

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Portela presentó los hallazgos durante el panel “Nacer en grados”, dedicado a examinar los efectos de la exposición al alcohol durante el embarazo y sus posibles consecuencias en el desarrollo fetal.

La actividad también incluyó la proyección del documental “Nacer en grados”, realizado por estudiantes de la carrera de Cine y Comunicación Audiovisual del INTEC, con la participación de especialistas en psicología, neuropsicología y producción cinematográfica.

El estudio sobre el consumo de alcohol durante el embarazo fue una de las investigaciones presentadas durante el congreso, que también abordó la violencia de pareja, el bienestar laboral y la identidad racial.

Estudio analiza apego y dificultades emocionales en hombres agresores

El psicólogo y terapeuta Luis Reyes, quien dirigió durante 18 años el Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Procuraduría General de la República, presentó una investigación sobre los estilos de apego y las dificultades para reconocer emociones en hombres sometidos a la justicia por violencia de pareja.

El estudio evaluó a 200 hombres y encontró que el 53 % presentó un estilo de apego inseguro, mientras que el 42 % registró niveles significativos de alexitimia.

La alexitimia se refiere a la dificultad para identificar, reconocer y expresar las emociones propias y ajenas. Por su parte, el apego inseguro comprende patrones de relación caracterizados por ansiedad o evitación emocional.

Los resultados indicaron que estas condiciones, analizadas individualmente, no mostraron una relación directa con la violencia física.

Sin embargo, la investigación encontró que la presencia simultánea de alexitimia y apego inseguro se relacionó con un mayor riesgo de conductas violentas.

También identificó vínculos entre las experiencias familiares, los estilos de apego y las dificultades para procesar las emociones.

Trabajo híbrido y reducción de la jornada laboral

La psicóloga laboral Tania Guillermo presentó una revisión de investigaciones sobre la felicidad y el bienestar en modalidades de trabajo remoto e híbrido, basada en publicaciones científicas y normativas correspondientes al período 2008-2025.

Durante su exposición, abordó la evolución del teletrabajo en República Dominicana y examinó el programa piloto de reducción de la semana laboral desarrollado en el país durante 2024.

La iniciativa utilizó el modelo 100-80-100, que consiste en mantener el 100 % del salario, reducir la jornada al 80 % y procurar que se conserve el 100 % de la productividad.

De acuerdo con la revisión presentada, el programa, aplicado durante seis meses en seis instituciones públicas y privadas, no registró una disminución de la productividad y reportó mejoras en la calidad de vida y la rotación del personal.

Entre los beneficios del trabajo remoto y mixto, Guillermo destacó el ahorro de tiempo en desplazamientos, la reducción de gastos y una mayor flexibilidad.

No obstante, también identificó riesgos relacionados con el estrés, el aislamiento, las condiciones ergonómicas, la sobrecarga laboral y las dificultades para establecer límites entre la vida personal y las responsabilidades profesionales.

El cabello afro como elemento de identidad y clasificación social

Otra investigación presentada durante el congreso examinó la relación entre el cabello afro, la identidad racial y las experiencias de discriminación.

El estudio estuvo a cargo de Lucía Sánchez Díaz, quien analizó cómo la textura y presentación del cabello influyen en la percepción social de mujeres afrodescendientes residentes en España.

La investigación incluyó entrevistas a 10 mujeres afrodescendientes de entre 24 y 38 años, mediante un enfoque cualitativo con perspectiva afrofeminista.

El análisis identificó cinco posiciones relacionadas con la adaptación a normas sociales, la percepción del propio cuerpo, la crítica a los prejuicios raciales, la aceptación del cabello natural y la transformación de la identidad a partir de la experiencia migratoria.

Sánchez Díaz planteó que el cabello puede convertirse en un elemento de clasificación social que influye en la manera en que una persona es percibida dentro de determinados espacios laborales y sociales.

Asimismo, destacó que estas percepciones pueden manifestarse incluso antes de que una persona experimente directamente una situación de discriminación.

El Segundo Congreso Anual de Psicología del INTEC reunió investigaciones y espacios de discusión sobre problemáticas relacionadas con la salud, el comportamiento humano, las relaciones sociales y el entorno laboral.

Las actividades académicas se desarrollaron en diferentes espacios del campus universitario, incluido el Auditorio de la Seguridad Social (OSES).

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