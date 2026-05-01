Digemaps advierte sobre el uso de medicamentos no aprobados para la pérdida de peso

La Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps) exhortó a la población a abstenerse de consumir medicamentos no aprobados destinados a la pérdida de peso, especialmente aquellos adquiridos en establecimientos no autorizados o promocionados a través de redes sociales.

La institución alertó sobre el uso de fármacos pertenecientes a la clase de agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1), entre los que se encuentran la semaglutida, tirzepatida y retatrutida. En particular, destacó que el producto retatrutide no cuenta con la aprobación de las autoridades reguladoras y actualmente se encuentra en fase III de estudios clínicos, sin la aprobación de organismos reguladores internacionales como la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) ni la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

Digemaps enfatizó que el uso de medicamentos no autorizados puede provocar efectos adversos graves que representan un riesgo para la vida.

Asimismo, explicó que los medicamentos GLP-1 son una clase de tratamientos que imitan la hormona natural encargada de regular los niveles de azúcar en la sangre y el apetito, lo que ha incrementado su popularidad en el tratamiento de la obesidad, pero también su uso indebido.

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La entidad aseguró que se encuentra tomando las medidas necesarias para garantizar que los productos disponibles en el mercado cumplan con los estándares de calidad y seguridad requeridos.

En ese sentido, instó a la población a reportar cualquier sospecha de reacciones adversas a través de los teléfonos (809) 541-3121, extensiones 6681 y 6682, o mediante el correo electrónico farmacovigilancia@digemaps.gob.do.

De igual manera, hizo un llamado a los profesionales y centros de salud a notificar cualquier reacción adversa a medicamentos a través del portal www.notificacentroamerica.net, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de vigilancia sanitaria.

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