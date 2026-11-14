La detección temprana y los cambios en el estilo de vida figuran entre los principales mensajes compartidos en la red social X con motivo del día mundial de la diabetes. Las publicaciones destacan la necesidad de realizarse chequeos médicos, reconocer posibles señales de alerta y no posponer las decisiones relacionadas con el cuidado de la salud.

Entre las intervenciones difundidas está la del endocrinólogo dominicano René Báez Robiou, quien advierte sobre algunas ideas que pueden retrasar la prevención y la atención médica. Entre ellas, esperar hasta la próxima semana para cambiar los hábitos, creer que es necesario transformar toda la rutina de un día para otro o, incluso, preferir no conocer un posible diagnóstico.

El especialista sostiene que las modificaciones pueden comenzar con acciones pequeñas y sostenibles, como caminar entre cinco y diez minutos al día, sustituir un refresco por un vaso de agua y buscar apoyo para mantener esos nuevos hábitos.

También señala que perder algo de peso y caminar durante media hora cinco días a la semana puede reducir considerablemente el riesgo de desarrollar diabetes. Su mensaje es que no se necesita alcanzar todos los objetivos de inmediato, sino comenzar y mantener el compromiso con la salud.

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La alimentación no es el único factor

Otro de los mensajes que ha generado atención en X aborda una pregunta frecuente: ¿es posible controlar la diabetes únicamente con la alimentación?

En una de las intervenciones compartidas, Báez Robiou explica que la alimentación constituye una parte importante del tratamiento, pero debe acompañarse de otras medidas, entre ellas la detección temprana, la evaluación médica y el seguimiento de cada paciente.

Diabetes.

El endocrinólogo advierte que la diabetes tipo 2 puede desarrollarse sin síntomas evidentes durante un tiempo. Por esa razón, recomienda realizar pruebas de laboratorio, especialmente a partir de los 35 años o antes, cuando existen factores de riesgo.

Entre estos factores menciona los antecedentes familiares de diabetes, la hipertensión arterial, el sobrepeso y la obesidad, así como otras condiciones de salud que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar la enfermedad.

La recomendación es no esperar a presentar molestias para acudir a una evaluación médica.

¿Cuáles son las señales de alerta?

Entre los síntomas que pueden asociarse con la diabetes se encuentran el aumento de la sed, el hambre excesiva y la necesidad de orinar con mayor frecuencia. En términos médicos, estas manifestaciones se conocen como polidipsia, polifagia y poliuria, respectivamente.

También puede presentarse cansancio persistente, falta de energía y dificultad para realizar actividades cotidianas.

Sin embargo, la ausencia de estos síntomas no descarta la enfermedad, especialmente en el caso de la diabetes tipo 2. Por eso, los chequeos preventivos y los análisis de sangre son importantes para identificarla oportunamente.

Una fecha para crear conciencia

El Día Mundial de la Diabetes fue establecido por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud. Cada año, la conmemoración busca llamar la atención sobre esta condición y promover la prevención, el diagnóstico y el acceso a la atención.

Los mensajes difundidos en redes sociales con motivo de la fecha insisten en la importancia de conocer los factores de riesgo, realizarse evaluaciones médicas y adoptar cambios progresivos en el estilo de vida.

La principal advertencia es no esperar a la aparición de síntomas ni posponer las decisiones sobre la salud. La prevención y la detección temprana comienzan con acciones que pueden ponerse en práctica desde hoy.