El Movimiento Médico Dr. Tejada Florentino, el cual presentó al doctor José Antonio Santana como candidato presidencial del Colegio Médico Dominicano en las pasadas elecciones, demandó que la Comisión Electoral de dicho gremio sea imparcial al momento de ofrecer los resultados finales de los comicios.

El doctor Santana reiteró que desde días antes de que se realizaran las elecciones, el movimiento había denunciado irregularidades provenientes del oficialismo, entre otras situaciones que podrían afectar los resultados de las mismas.

El candidato por la plancha número 3 aseguró que miembros de la plancha del oficialismo como de la autoproclamada ganadora fueron sorprendidos induciendo a varios votantes a través de una plataforma informática, la cual les favorecía.

“Es sumamente importante demandar de la Comisión Electoral la mayor imparcialidad a la hora de ofrecer un veredicto final. Entendemos que se debe emitir un fallo lo antes posible, porque mientras más se tarda, más crece la incertidumbre”, afirmó el doctor.

Se recuerda que las elecciones del gremio médico fueron realizadas el pasado miércoles 12 de noviembre. Tras emitir un primer boletín, con el conteo de aproximadamente el 69 % de los votos, la Comisión Electoral del Colegio Médico, presidida por el doctor Santiago Castro Ventura, dispuso el reconteo de los votos, dadas las inconformidades de varios candidatos.

