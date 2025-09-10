CMD denuncia agresión a doctora por familiar de un paciente  

El Colegio Médico Dominicano (CMD) denunció y condenó la agresión física sufrida por la doctora Yahayra Elizabeth Ortiz, quien fue "masacrada a golpes" por un familiar de un paciente mientras se encontraba en servicio.

El hecho ocurrió el pasado sábado en horas de la tarde en las instalaciones de la Clínica Integral I, ubicada en Santo Domingo Este. Según la denuncia, la doctora Ortiz fue atacada de "manera salvaje" mientras cumplía con su labor de atender a los pacientes.

Como resultado de la golpiza, Yahayra Ortiz presenta traumas contusos en diversas partes del cuerpo, incluyendo piernas, codo, cuello y la rodilla derecha. Estas lesiones han requerido tratamiento especializado y la emisión de una licencia médica para su recuperación.

"Nuestra colega fue masacrada físicamente mientras trabajaba. Esto es inaceptable", declaró la directiva del CMD. "El Colegio Médico Dominicano ha venido denunciando de forma recurrente estas acciones abusivas y desdeñables en contra de nuestros médicos. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha podido frenar esta ola de violencia salvaje perpetrada por algunos desaprensivos".

El gremio médico hizo un llamado a las autoridades, a los medios de comunicación y a la sociedad en general para poner fin a esta situación que pone en riesgo la vida y la integridad del personal de salud.

"No podemos permitir que el ejercicio de la medicina, una labor de servicio y entrega, se convierta en una profesión de alto riesgo por culpa de la intolerancia y la violencia", concluyó el comunicado.

El CMD advirtió que dará seguimiento cercano a este caso y exigirá que todo el peso de la ley caiga sobre el responsable.

