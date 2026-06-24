La elaboración de expedientes clínicos completos y debidamente documentados será una herramienta clave para la defensa de médicos y centros de salud ante las disposiciones contempladas en el nuevo Código Penal, plantearon especialistas durante un conversatorio realizado en Santiago.

El doctor Luis Farington, cirujano vascular y abogado, sostuvo que una adecuada documentación médica constituye uno de los principales mecanismos de respaldo frente a reclamaciones derivadas de complicaciones o resultados adversos en la práctica médica.

Según explicó, el nuevo Código Penal incorpora disposiciones que podrían generar responsabilidades para médicos, clínicas, centros diagnósticos y laboratorios.

Farington, exvicepresidente del Colegio Médico Dominicano, señaló que gran parte de las demandas presentadas contra profesionales de la salud se desarrollan en la jurisdicción civil y suelen estar orientadas a obtener compensaciones económicas por presuntos daños.

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Durante la actividad también indicó que el nuevo marco legal contempla modificaciones relacionadas con el homicidio involuntario y sus sanciones.

Por su parte, el doctor Luis Restituyo, tesorero del Colegio Dominicano de Cirujanos y aspirante a presidir esa entidad, expresó preocupación por lo que consideró un enfoque predominantemente sancionador en algunas disposiciones de la legislación.

Restituyo afirmó que el debate sobre la reforma debe tomar en cuenta el impacto que una mayor judicialización de la medicina podría tener sobre la atención de los pacientes y la toma de decisiones clínicas.

Durante el encuentro, organizado para cirujanos de la región Norte, también fueron analizados aspectos vinculados al intrusismo profesional y al ejercicio de funciones sanitarias por personas que carecen de las acreditaciones requeridas por la ley.

Los participantes consideraron que estas medidas buscan reforzar la seguridad de los pacientes y promover una práctica médica regulada.

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