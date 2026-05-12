CEDIMAT logra certificación internacional para realizar implantes de válvula cardíaca sin supervisión extranjera

El equipo de hemodinamia y cardiología estructural de los Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT), liderado por el doctor Carlos García Lithgow, alcanzó un importante avance para la medicina cardiovascular dominicana al recibir la certificación que lo acredita como operador independiente para la colocación de la válvula transcatéter Myval, de Meril Life Sciences.

La acreditación permitirá realizar este procedimiento de alta complejidad sin supervisión directa de especialistas internacionales.

Este reconocimiento representa un hito para el país y consolida a CEDIMAT como uno de los programas con mayor experiencia regional en esta tecnología, además de posicionarlo como el centro con el mayor número de válvulas Myval implantadas en República Dominicana.

Hasta la fecha, el centro ha realizado 18 implantes de este dispositivo específico.

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La certificación fue otorgada luego de demostrar experiencia técnica sostenida y cumplir con los criterios internacionales exigidos por la empresa fabricante, validando así la capacidad del equipo dominicano para asumir de manera autónoma procedimientos cardiovasculares complejos bajo altos estándares de calidad y seguridad para los pacientes.

“Este logro demuestra que la República Dominicana cuenta con centros y especialistas altamente preparados para responder a casos cardiovasculares de gran complejidad, con tecnología avanzada y resultados alineados a estándares internacionales”, destacó el equipo médico de CEDIMAT.

La válvula Myval ha demostrado ser una alternativa innovadora y efectiva para pacientes con estenosis aórtica severa candidatos a reemplazo valvular percutáneo (TAVI), permitiendo terapias menos invasivas, una recuperación más favorable y excelentes resultados clínicos.

Con este reconocimiento, CEDIMAT reafirma su compromiso con la innovación médica, la excelencia clínica y el fortalecimiento de la cardiología estructural en el país, consolidando capacidades locales para ofrecer procedimientos cada vez más complejos sin necesidad de supervisión externa.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más