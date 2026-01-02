Autoridades de Peravia confirman posible caso de Meningococcemia en Baní

La mañana de este viernes, las autoridades de Salud Pública de la provincia Peravia confirmaron lo que ellas llaman "un posible caso de Meningococcemia", en la comunidad de Río Arriba, Baní, en donde la madrugada del jueves pasado falleció repentinamente una menor de 14 años.

"… hasta el momento solo se trata de una sospecha clínica, y se mantiene a la espera del informe oficial de laboratorio", reza el comunicado oficial.

Aunque la Meningococcemia tiene una tasa de muerte de un 90% y el deceso de los contagiados puede darse en un lapso de 24 horas, según el neurocirujano Ismael Peralta Báez, las autoridades llaman a no alarmarse y mantener la calma, "ya que se están tomando las medidas de lugar". Aunque Salud Pública no cuenta en su catálogo de vacunación con la inyección contra la Meningococcemia.

Es por ello que en un operativo organizado y realizado este viernes, solo ha brindado a la familia de la menor fallecida y al vecindario, pastillas de Ciprofloxacina y Rifampicim, como tratamiento profilactico.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La denuncia sobre este caso la hizo la periodista banileja Patricia Báez Martínez a quien le suministraron la información de que el Inacif no entregó el cadáver de la menor a la familia, como medida preventiva. Miembros de la familia le informaron vía Whatsapp que se trataba de la bacteria Meningococcica, mientras las autoridades, que se pronunciaron por primera vez este viernes, dicen que se trata de un caso por confirmar aún.

Miembros de la comunidad advierten que no es la primera vez que se dan estos casos de Meningitis en Río Arriba, donde miembros de varias familias han estado internas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) durante el último año.

La Meningitis es una infección/inflamación de la membrana Meninge que recubre el cerebro y la médula espinal, y puede ser bacteriana (coccica) o no. La primera tiene una tasa se muerte de un 90% y la segunda (la no coccica) de un 30%. El periodo de incubación puede ser de dos a diez días.

Los síntomas son fiebre, dolor de cabeza y cuello rígido.

Para diagnosticar una Meningococcemia (la bacteriana y más mortal) es necesario extraer liquido cefalorraquideo y hacer un cultivo. En los pueblos y campos este procedimiento no se suele hacer por falta de médicos neurólogos y por el costo, por lo que algunos casos pueden pasar desapercibidos para el sistema de salud, según 3l doctor Peralta Báez.

Patricia Báez Martínez Periodista Patricia Báez Martínez es periodista profesional, escritora y activista ecológica. Ver más