El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio César Landrón, encabezó este lunes una reunión de trabajo con los directores de la sede central y los directores regionales, con el objetivo de socializar las metas de gobierno para el sector salud y trazar la hoja de ruta institucional de cara al año 2026.

Durante el encuentro, se presentó el plan estratégico que da continuidad a los procesos impulsados en la gestión anterior, en cumplimiento de las directrices establecidas por el señor presidente de la República, Luis Abinader, enfocado en el fortalecimiento del sistema público de salud y la mejora de los servicios ofrecidos a la población.

Las metas 2026 se desarrollan bajo el lema “Más Salud y Larga Vida”, e incluyen una serie de planes y programas orientados a garantizar una atención integral, oportuna y de calidad, así como la reducción de muertes y enfermedades prevenibles en el país.

En ese sentido, el doctor Landrón destacó que, de las cinco prioridades establecidas por el presidente Abinader para el sector salud, al SNS le corresponde dar cumplimiento inmediato a tres ejes fundamentales, los cuales pasan a ser la máxima prioridad institucional. Señaló que dentro de las prioridades básicas del sector están, además, la articulación entre los programas ya existentes y la sostenibilidad de los indicadores de salud.

Entre los ejes priorizados se encuentran

Fortalecimiento de la Atención Primaria, considerada la prioridad número uno del Gobierno, con la asignación de los recursos necesarios para rescatar y optimizar las Unidades de Atención Primaria en todo el territorio nacional.

Consolidación de la Red Nacional de Trauma, garantizando un seguimiento estricto para que opere a plena capacidad, con especial énfasis en áreas clave como emergencias, ortopedia y atención especializada.

Implementación y fortalecimiento de las unidades de salud mental, asegurando que cada hospital cuente con espacios debidamente adaptados y personal capacitado para ofrecer atención adecuada y oportuna.

Al cierre de la reunión, el director ejecutivo del SNS hizo un llamado a la unidad y al compromiso colectivo para alcanzar los objetivos trazados, resaltando la importancia de honrar la labor realizada en la gestión anterior.

Landrón agradeció al doctor Mario Lama por los logros alcanzados durante más de cinco años de gestión y afirmó que la mejor forma de honrar al presidente de la República, Luis Abinader, por su apoyo al sector salud, es duplicar el trabajo y la entrega en favor de la salud del pueblo dominicano, concluyó.

