ARS Primera informó que cerró 2025 con la eliminación total del uso de papel en los procesos de los Prestadores de Servicios de Salud (PSS).
La administradora aseguró que todas las reclamaciones se gestionan ahora únicamente por la Oficina Virtual, lo que permite trazabilidad permanente y acceso continuo a los expedientes.
La entidad indicó que más del 60 % de los PSS integraron el API PSS durante el año, con mejoras en autorizaciones y consultas operativas.
La ARS reportó la expansión de su sistema de Gestión Ágil de Altas Médicas, orientado a reducir tiempos de espera en los centros de salud.
También comunicó ajustes en su asistente virtual PILI, con nuevas funciones para autorizaciones, consulta de coberturas y descargas del carnet digital.
Además, presentó a Vera, una asistente destinada exclusivamente a PSS con soporte operativo 24/7.
El programa de e-Learning PSS cerró con alta participación, según los datos ofrecidos por la entidad.
