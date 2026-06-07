La periodista dominicana Amelia Deschamps reveló este domingo que fue diagnosticada con cáncer de mama y que actualmente recibe tratamiento de quimioterapia, una noticia que compartió a través de sus redes sociales para concienciar sobre la importancia de los chequeos preventivos.
"Hoy quiero compartir con ustedes una noticia muy personal. Fui diagnosticada con cáncer de mama y estoy recibiendo quimioterapia desde abril", expresó la comunicadora en un video publicado en su cuenta de Instagram.
Deschamps explicó que el diagnóstico fue posible gracias a un chequeo médico rutinario realizado a finales de febrero. "Al hacerme mi chequeo de rutina a finales de febrero, fue detectado un nódulo en uno de mis senos", indicó. Tras una serie de estudios, los especialistas confirmaron la enfermedad y diseñaron un plan de tratamiento.
La periodista destacó que la detección temprana ha sido clave para afrontar el proceso con confianza. "Gracias a ese chequeo preventivo y de rutina, mis médicos y yo entendemos que el cáncer fue detectado a tiempo. Eso ha permitido establecer una ruta, un camino de tratamiento que debo seguir y que me da mucha paz", manifestó.
Asimismo, aseguró que enfrenta esta etapa con una actitud positiva. "Estoy tranquila y optimista", afirmó, al señalar que no existen razones para pensar que no podrá superar la enfermedad.
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