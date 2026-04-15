Las personas mayores de 60 años enfrentan un aumento en la carga de enfermedades crónicas y riesgos asociados a infecciones respiratorias, a medida que crece la expectativa de vida en República Dominicana y la región, según un informe de Pfizer.

El documento señala que, aunque la esperanza de vida después de los 60 alcanza unos 21 años, cerca de cinco de ellos se viven en condiciones de salud no óptimas, debido principalmente a enfermedades no transmisibles como cardiovasculares, diabetes y cáncer.

A esto se suman las infecciones respiratorias causadas por agentes como el neumococo, el virus respiratorio sincitial (VRS) y la COVID-19, que representan un riesgo elevado de complicaciones graves en esta población.

El envejecimiento acelerado de la población en América Latina incrementa la presión sobre los sistemas de salud, debido a la mayor demanda de atención especializada, medicamentos y cuidados de larga duración.

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Factores como la pobreza y el acceso limitado a servicios de salud agravan la situación, al aumentar la probabilidad de complicaciones y muertes por causas prevenibles en adultos mayores.

El informe indica que la vacunación es una de las principales herramientas para reducir la incidencia de enfermedades prevenibles en esta población, incluyendo influenza, hepatitis, enfermedad neumocócica y herpes zóster.

También recomienda la adopción de hábitos saludables, como alimentación equilibrada, actividad física regular y evitar el consumo de tabaco, para mejorar la calidad de vida en la vejez.

El análisis advierte que el envejecimiento poblacional continuará en aumento en las próximas décadas, lo que obligará a reforzar las políticas públicas y los sistemas de salud orientados a la atención de las personas mayores.

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