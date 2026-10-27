El reconocimiento fue entregado por el Círculo de Periodistas de la Salud (Cipesa) durante la quinta edición del galardón, dedicada este año a la violencia basada en género como problema de salud pública.
La investigación de Acento aborda la capacidad del sistema sanitario dominicano para identificar las señales de violencia de género y el papel de los servicios de salud en la detección, atención y prevención de estas situaciones antes de que escalen.
La investigación de Acento sobre la violencia de género y los desafíos del sistema de salud pública
Antes del tribunal: las señales de violencia de género que pueden llegar al sistema de salud. El reportaje examina cómo los servicios de salud pueden detectar señales tempranas de violencia contra las mujeres antes de que los casos lleguen a los tribunales, en un país donde el 68.8 % de las mujeres de 15 años o más ha sufrido algún tipo de violencia.
Las lesiones que no cuentan la historia completa: cómo la violencia de género puede perderse en los registros de salud. La investigación revela las limitaciones de las estadísticas sanitarias para dimensionar la violencia de género y analiza cómo la detección y documentación de las agresiones condicionan los registros oficiales.
La deuda de la violencia de género también está en la coordinación institucional. El trabajo aborda las dificultades de coordinación entre los sectores de salud, justicia, emergencias y protección, y explica por qué la detección de la violencia debe acompañarse de una respuesta oportuna y seguimiento a las víctimas.
La violencia no termina: deja a las mujeres con miedo, depresión y dificultades para reconstruir su vida. El reportaje expone las secuelas psicológicas, económicas y familiares de la violencia de género, así como las barreras que enfrentan las sobrevivientes para acceder a ayuda profesional y recuperar su autonomía.
El feminicidio también deja víctimas: los hijos que quedan después del asesinato de sus madres. La investigación visibiliza las consecuencias emocionales, conductuales y escolares que enfrentan niños, niñas y adolescentes expuestos a la violencia contra sus madres, especialmente cuando esta termina en feminicidio, y plantea la necesidad de garantizarles protección y acompañamiento.
Salud pública y periodismo, claves para detectar a tiempo la violencia de género
En esta edición participaron 29 trabajos periodísticos en las categorías de periodismo digital, impreso, televisivo, radial y comunicación emergente.
Las investigaciones abordaron las consecuencias físicas y mentales de la violencia, la protección de las víctimas y las respuestas institucionales.
La presidenta de Cipesa, Carol Martínez Medina, destacó la responsabilidad del periodismo de investigar las causas de la violencia, examinar las respuestas de las instituciones y ofrecer información que contribuya a su prevención.
El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, resaltó la importancia de fortalecer la identificación temprana de situaciones de riesgo y la coordinación entre las instituciones responsables de la atención y protección de las personas afectadas.
La edición de 2026 se desarrolló en colaboración con la Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia (Profamilia), como parte del proyecto "Articulación para la dignidad y la libertad", ejecutado junto al Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM) y la Oficina para el Desarrollo de la Mujer (OPDM), con apoyo financiero de la Unión Europea.
Otros trabajos premiados
En Periodismo Impreso, el premio recayó en Ivonne Ferreras, de Grupo Medios Panorama, por El precio de sobrevivir: cuando el refugio se convierte en cárcel.
En Periodismo Televisivo, fue reconocida Odalis Castillo, de VTV Canal 32/Medios Panorama, por Herederos del feminicidio: testigos de ayer, cicatrices de hoy.
En Periodismo Radial, ganaron Ivanna de los Santos y Ulises Jiménez, del programa La DIDA te Informa, transmitido por CDN Radio, por Violencia obstétrica: maternidad con respeto y derecho.
En Comunicación Emergente, fueron premiados Ana Joaquina Inoa Encarnación y Max Figueroa Fernández, de Multimedios Conecta2, por Después de la denuncia: ¿Quién la protege?.
Cipesa también otorgó cuatro menciones especiales a trabajos de Peravia Visión, elDinero, el programa En Salud con Elbania Flores y una producción titulada La última vez que pidió ayuda.
La ceremonia se celebró en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, en Santo Domingo, con la participación de autoridades, representantes de organismos internacionales, periodistas y organizaciones vinculadas a la salud y los derechos humanos.
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