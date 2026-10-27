El periódico Acento obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en Salud "Raphy Durán" 2026, en la categoría Periodismo Digital, por la investigación Violencia de género: qué tan preparado está el sistema de salud pública para detectar las señales a tiempo, realizada por las periodistas Karla Natasha Alcántara Cruz y Katheryn Maria Luna Tineo.

Salud pública y periodismo, claves para detectar a tiempo la violencia de género

En esta edición participaron 29 trabajos periodísticos en las categorías de periodismo digital, impreso, televisivo, radial y comunicación emergente.

Las investigaciones abordaron las consecuencias físicas y mentales de la violencia, la protección de las víctimas y las respuestas institucionales.

La presidenta de Cipesa, Carol Martínez Medina, destacó la responsabilidad del periodismo de investigar las causas de la violencia, examinar las respuestas de las instituciones y ofrecer información que contribuya a su prevención.

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, resaltó la importancia de fortalecer la identificación temprana de situaciones de riesgo y la coordinación entre las instituciones responsables de la atención y protección de las personas afectadas.

La edición de 2026 se desarrolló en colaboración con la Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia (Profamilia), como parte del proyecto "Articulación para la dignidad y la libertad", ejecutado junto al Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM) y la Oficina para el Desarrollo de la Mujer (OPDM), con apoyo financiero de la Unión Europea.

Otros trabajos premiados

En Periodismo Impreso, el premio recayó en Ivonne Ferreras, de Grupo Medios Panorama, por El precio de sobrevivir: cuando el refugio se convierte en cárcel.

En Periodismo Televisivo, fue reconocida Odalis Castillo, de VTV Canal 32/Medios Panorama, por Herederos del feminicidio: testigos de ayer, cicatrices de hoy.

En Periodismo Radial, ganaron Ivanna de los Santos y Ulises Jiménez, del programa La DIDA te Informa, transmitido por CDN Radio, por Violencia obstétrica: maternidad con respeto y derecho.

En Comunicación Emergente, fueron premiados Ana Joaquina Inoa Encarnación y Max Figueroa Fernández, de Multimedios Conecta2, por Después de la denuncia: ¿Quién la protege?.

Cipesa también otorgó cuatro menciones especiales a trabajos de Peravia Visión, elDinero, el programa En Salud con Elbania Flores y una producción titulada La última vez que pidió ayuda.

La ceremonia se celebró en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, en Santo Domingo, con la participación de autoridades, representantes de organismos internacionales, periodistas y organizaciones vinculadas a la salud y los derechos humanos.

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