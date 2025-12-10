“Estoy listo para las elecciones”, afirmó el jefe de Estado ucraniano a los periodistas, en respuesta a las críticas de Donald Trump sobre la ausencia de nuevas elecciones en Ucrania. En una entrevista con Politico, el presidente estadounidense volvió a cuestionar a Volodimir Zelenski sobre este tema. El final oficial de su mandato era en mayo de 2024. Desde entonces, sigue siendo jefe de Estado de facto en virtud de la ley marcial, recuerda nuestro corresponsal en Odessa, Théo Renaudon.

Para responder, el presidente ucraniano dio una especie de pirueta el martes 9 de diciembre, replicando: “Ahora pido, lo digo abiertamente, a Estados Unidos que me ayude, posiblemente junto con mis colegas europeos, a garantizar la seguridad para la celebración de elecciones”. Zelenski incluso propuso un calendario. En estas condiciones, promete unas elecciones en un plazo de tres meses.

Pero la ley marcial, en vigor desde el inicio en febrero de 2022 de una amplia ofensiva rusa contra Ucrania, prohíbe la organización de elecciones en tales circunstancias. Volodimir Zelenski ha dicho que pedirá a los diputados que preparen “propuestas sobre la posibilidad de modificar […] la legislación electoral bajo (el régimen de) la ley marcial”.

El jefe de Estado ucraniano devuelve así la pelota a Donald Trump en esta cuestión. Cabe recordar que el argumento de que “Zelenski es presidente gracias a la guerra” es muy recurrente entre los adversarios de Kiev. Empezando por Vladimir Putin, que objeta sin cesar que el presidente ucraniano no es legítimo para negociar la paz, ya que su mandato ha terminado oficialmente.

La adhesión a la OTAN se aleja

El presidente ucraniano confirmó además que la propuesta inicial estadounidense para salir del conflicto se ha dividido en tres documentos: un acuerdo marco de 20 puntos, un documento sobre la cuestión de las garantías de seguridad y otro sobre la reconstrucción de Ucrania después de la guerra: “Hay tres, es cierto. Lo estamos discutiendo con los estadounidenses y ya hemos iniciado las conversaciones con los europeos», dijo Volodimir Zelenski, subrayando que esperaba entregar este miércoles 10 de diciembre a Estados Unidos una versión actualizada.

También reconoció que la posibilidad de que Ucrania se adhiera a la OTAN se aleja. “Somos realistas, realmente queremos estar en la OTAN. En mi opinión, sería justo. Pero sabemos con certeza que ni Estados Unidos ni algunos otros países, para ser sinceros, ven a Ucrania en la OTAN en este momento”, declaró el presidente ucraniano a los periodistas.

