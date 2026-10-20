Por la corresponsal de RFI en Kiev

En las últimas semanas, las relaciones entre Washington y Kiev se han deteriorado, y las decisiones estadounidenses están teniendo consecuencias directas sobre el terreno. Volodimir Zelenski afirmó que las restricciones de velocidad que afectan a los servicios de Starlink y a su equivalente militar, Starshield, siguen vigentes en varias zonas de la línea del frente. El presidente ucraniano señaló que Estados Unidos no ha ofrecido ninguna explicación al respecto.

"El Pentágono está retrasando la entrega de misiles ya pagados" por países europeos para Ucrania, aseguró Zelenski. Sostuvo que los misiles están listos y que "ya podrían estar en Ucrania (…) pero lamentablemente aún no hay aprobación". Según él, el lote "está a la espera de la firma de (Pete) Hegseth", el secretario de Defensa estadounidense.

Sin un funcionamiento adecuado de estos sistemas, las operaciones con drones de medio alcance y la logística se ven afectadas a lo largo de la línea del frente. También se ven perjudicados los drones interceptores, ya que la defensa aérea ucraniana depende en gran medida de Starshield.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Otro problema al que debe hacer frente Kiev es la falta de medios para interceptar los misiles rusos. Pese a la compra de misiles Patriot acordada entre Washington y Kiev en el marco de la iniciativa PURL, los retrasos en las entregas por parte de Estados Unidos responderían, según responsables citados por Kyiv Independent, a una estrategia deliberada destinada a presionar a Ucrania y obligarla a capitular ante Rusia.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más