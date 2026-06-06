El Nasdaq, que agrupa valores tecnológicos, se desplomó un 4,18%. Fue su peor jornada desde abril 2025, cuando cayó por el anuncio del presidente Donald Trump de aumentar los aranceles. El ampliado S&P 500 cayó un 2,65%, lo que puso fin a nueve semanas consecutivas al alza, y el Dow Jones retrocedió un 1,35%.

La oleada de ventas fue "particularmente intensa en términos de magnitud, en especial en lo que se refiere a semiconductores", dijo a la AFP Patrick O’Hare, de Briefing.com. Nvidia, la empresa con la mayor capitalización bursátil del mundo, cayó un 6,20%. Su valoración se alejó de la marca simbólica de los 5 billones de dólares por primera vez en un mes. Intel se desplomó un 11,28%, AMD un 10,86%, Micron cedió un 13,25% y Qualcomm un 10,98%.

Para O’Hare, el rebote de los índices de acciones que empezó después de las caídas de marzo "puede haber llegado a su límite por el momento". En apenas dos meses, el Nasdaq había subido cerca de un 30%. Pero la caída no refleja una preocupación generalizada por el entusiasmo con la IA.

De hecho, el mercado se prepara para la salida a bolsa la próxima semana de SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk y que incluye el laboratorio de inteligencia artificial xAI. Se espera que sea la más grande de la historia.

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