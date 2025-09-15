Como era previsible después de tres semanas de protestas en cada etapa por la participación del equipo Israel Premier Tech, las movilizaciones en apoyo a los palestinos frenaron la Vuelta ciclista España en las calles de Madrid que ganó Jonas Vingegaard. Con información de nuestro corresponsal, Ray Sánchez.

La carrera quedó interrumpida a pocos kilómetros de que el pelotón entrase en la capital de España. Los manifestantes desbordaron el operativo policial, invadieron el recorrido y hubo choques con los agentes. Todo ocurrió horas después de que el presidente español, el socialista Pedro Sánchez, aludiera a las protestas en la Vuelta a España. "Nuestra admiración a un pueblo español que se moviliza por causas justas como la de Palestina”, proclamó en un acto de su partido.

"Ridículo internacional televisado en todo el mundo”: Feijoo

La oposición de derechas responsabiliza al presidente Sánchez de alentar las protestas de Madrid contra Israel. El líder del conservador Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, atribuye a Sánchez el "ridículo internacional televisado en todo el mundo" por los incidentes que boicotearon el final de la Vuelta ciclista.

El gobierno de Israel también señala a Sánchez como inductor de las protestas, y recuerda que el presidente español anunció hace justo una semana medidas como la prohibición de venta de armas o de tránsito por territorio español de aviones o barcos que apoyen al ejército israelí. Una decisión que ha aumentado la tensión con el gobierno de Benjamin Netanyahu.

Desde su llegada a territorio español tras el inicio de la Vuelta hace tres semanas en Italia y un paso por Francia, la carrera, una de las más importantes del calendario ciclista, fue casi a diario escenario de manifestaciones propalestinas.

Las protestas perturbaron a los corredores, provocando alguna caída, y varias etapas tuvieron que ser recortadas por los organizadores en un país donde la causa palestina es muy popular.

Boicot a la participación de Israel en EUROVISION

De otro lado, el ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, opinó este lunes que España debería boicotear la próxima edición del Festival de la Canción de Eurovisión si Israel no es expulsada del certamen, lo que le situaría en línea con otros países que anunciaron medidas similares.

"Tenemos que lograr que Israel no participe de la próxima edición de Eurovisión", y si eso no ocurre, "España no debe de participar", aseguró Urtasun en una entrevista en la radio pública RNE, en la que recordó otros países europeos que han tomado una postura similar, como "Irlanda, Eslovenia, Islandia y también los Países Bajos".

Tras la pasada edición de Eurovisión, celebrada en mayo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ya había considerado que Israel no debía seguir participando en el certamen.

Con información de la AFP

