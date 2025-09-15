El ejército ruso reivindicó este fin de semana del 13 y 14 de septiembre la toma de una nueva localidad en la región de Dnipropetrovsk. Se trata de un pueblo situado cerca de la frontera con la región vecina de Donetsk. Las autoridades ucranianas no confirman esta información, pero han decretado la evacuación obligatoria de mujeres y niños de varias localidades de la zona, en la región de Pokrovsk, en la óblast de Donetsk, al este del país, a unos veinte kilómetros del frente.

Con los enviados especiales en la región de Dnipro, Anastasia Becchio y Julien Boileau

Frente al minibús amarillo y blanco de la asociación East-SOS, en el estacionamiento de una pequeña ciudad, Evhen Pojanski y su hijo Vlad, dos gigantes de casi dos metros de altura, estudian el mapa de la región, situada al este de Ucrania. Hoy han decidido tomar una nueva ruta, un poco más alejada del frente. “Queremos intentar encontrar una nueva ruta que podamos tomar en los próximos días. Porque entendemos y presentimos que la ruta actual pronto será atacada por drones. Los rusos avanzan hacia esta ruta y tenemos la sensación de que se han reorganizado en las últimas semanas”.

Vlad abre el camino y Evhen lo sigue al volante de la camioneta. El convoy circula a gran velocidad por las carreteras llenas de baches en medio de campos de girasoles secos. Al cabo de unos veinte minutos, llegan a un pueblo poco animado. La familia que hay que evacuar ya espera frente a la puerta. La pequeña, Vlada, de 3 años, llora y se acurruca contra su madre. Con lágrimas en los ojos, Tetiana, una vecina, ha venido a despedirse. “Ya no tiene sentido quedarse. Hemos vivido toda nuestra vida aquí, pero tenemos que irnos. Los drones Shahed sobrevuelan esta zona todos los días. Mi amigo, mi compañero de clase, ha sido asesinado. Mi esposo acaba de regresar del frente y me ha dicho: no hay discusión, nos vamos inmediatamente”.

Aunque esa mañana no se oían ruidos de combate, la situación podía cambiar en cualquier momento. En cuestión de minutos, Mykola, su esposa, sus cuatro hijos y sus veinte bolsas llenas de ropa, mantas y comida se suben al minibús conducido por Evhen. El vehículo se dirige a una zona más alejada del frente, dejando atrás una pequeña bicicleta y un patinete, abandonados detrás de la puerta entreabierta.

