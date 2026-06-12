De nuestra enviada especial al Mundial 2026, Ana María Ospina

El Estadio Azteca, uno de los templos más míticos del fútbol, vibró con un espectáculo musical antes del pitazo inicial del partido. Ochenta mil espectadores cantaron al unísono "Oye mi amor" de Maná, un himno del rock latino que abrió el telón. La fiesta continuó con un toque colombiano: reguetón de la mano de Ryan Castro y J Balvin, para luego regresar a México con la cumbia sonidera de Belinda y Los Ángeles Azules. El broche de oro lo puso la reina musical de los Mundiales, con el himno oficial de 2026, "Dale, Dale", interpretado por Shakira y el nigeriano Burna Boy. Un popurrí musical que sirvió como antesala al encuentro futbolístico.

Shakira actúa durante la ceremonia inaugural previa al partido de fútbol de la fase de grupos A del Mundial entre México y Sudáfrica, celebrado en Ciudad de México el jueves 11 de junio de 2026.

El partido dio inicio y la Selección Mexicana se puso arriba en el marcador al minuto 9, cuando Julián Quiñones anotó un gol, colando el balón entre las piernas del arquero sudafricano, William Ronwen, quien nada pudo hacer para evitarlo. Quiñones fue elegido el jugador del partido y, al ser entrevistado, declaró: "Contento, emocionado por haber marcado mi primer gol en un Mundial. Creo que debe ser constante presionar siempre a los equipos, y más siendo locales. Eso, eso es fundamental".

Julian Quiñones, de México, marcó el primer gol del Mundial de 2026.

En el minuto 67, México aumentó el marcador con Raúl Jiménez. El delantero marcó de cabeza desde el ángulo derecho del área. Celebró con las manos arriba, señalando hacia el cielo para dedicarle el gol a su padre, fallecido hace tres meses.

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Frustrados y sin soluciones, Sudáfrica terminó el partido con nueve jugadores tras el gesto de ira de Thamba Zwane, quien golpeó con el antebrazo a Alvarado (84’) en una acción lejos del balón. El árbitro no vio la jugada, pero el VAR sí. Una tercera tarjeta roja en el partido fue para César Montes, quien cometió una falta táctica al cortar la carrera de Mudau cuando este se dirigía al arco mexicano.

Pitazo final. Ya en las afueras del Estadio Azteca, mientras los hinchas de Bafana Bafana (Sudáfrica) lloraban su derrota, los seguidores del Tri cantaban "¡Viva México!". Además de lograr un debut exitoso ante su afición, los mexicanos tomaron el liderato del Grupo A, por delante de Corea del Sur, victoriosa 2-1 ante República Checa en el estadio de Guadalajara, tras un excelente centro de Roberto Alvarado.

El seleccionador surcoreano Hong Myung-bo celebra la victoria con su cuerpo técnico tras el partido, el 11 de junio en Guadalajara, México.

El próximo partido de México en la Copa Mundial 2026 será contra Corea del Sur en el Estadio de Guadalajara, Zapopan.

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