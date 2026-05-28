La violencia y las amenazas han sido una constante en la campaña electoral de Colombia, los candidatos presidenciales han denunciado en las últimas semanas hechos de violencia contra sus equipos y sedes de campaña, así como la falta de garantías por parte de las autoridades. Según datos de la Misión Observadora electoral decenas de hechos violentos han afectado las campañas de los principales candidatos, así lo aseguró Alejandra Barrios, directora del organismo.

“63 hechos en 21 departamentos frente a diferentes tipos de campañas concentradas en la campaña de Paloma Valencia de Abelardo de la estrella y de Iván Cepeda. Esto significa vandalismo a las sedes de campaña, dañar la propaganda electoral, afectación a las movilizaciones que tiene”.

Paloma Valencia candidata del partido Centro Democrático denunció durante los últimos meses amenazas, hostigamientos y ataques a su equipo de campaña, sin embargo, advirtió que dichas amenazas no frenaran sus aspiraciones presidenciales.

“Nosotros no vamos a parar porque estamos en la política precisamente para cambiar eso, no queremos una Colombia donde amenacen a los ciudadanos”.

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El Candidato de izquierda Iván Cepeda ha denunciado en sus redes sociales la interferencia de grupos armados que advierten a la población no votar por él, lo cual asegura pone en riesgo la trasparencia de la jornada electoral.

Por su parte Abelardo de la Espriella, candidato del partido de derecha Defensores de la Patria, ha señalado al presidente Gustavo Petro de estar tras las amenazas que ha recibido contra su vida.

Durante el fin de semana, la seguridad de los candidatos y de los centros de votación será reforzada, aun así, los colombianos acudirán este domingo a las urnas en medio de un fuerte ambiente de tensión.

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