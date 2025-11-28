Con AFP y prensa local

Según ha informado este viernes su abogada Béatrice Zavarro, Dominique Pelicot, apodado “el ogro de Mazan”, estaría buscando una casa editorial para publicar su producción escrita carcelaria.

El hombre, que fue condenado a 20 años de prisión por violar a su esposa Gisèle, sedarla profundamente y ofrecerla a unos 50 hombres durante unos 10 años, “ha escrito novelas, muchos poemas y su biografía, la historia de su vida”, indicó la abogada.

El septuagenario “quiere que le lean, sobre todo la historia de su vida, contar su versión de los hechos”, agregó Béatrice Zavarro, que precisó sin embargo que “por el momento, hay mucha reticencia” por parte de las editoriales. La abogada dijo que el periodista Denis Demonpion, en posesión de los manuscritos, se está encargando de encontrar un editor.

Gisèle Pelicot publica un libro en febrero

Las memorias de Gisèle Pelicot, que se convirtió en una figura destacada de la lucha contra la violencia sexual tras el juicio histórico contra su exmarido, se publicarán en la editorial Flammarion el próximo 17 de febrero con el título Et la joie de vivre (Y la alegría de vivir). El libro será traducido a una veintena de idiomas.

Tras el juicio celebrado a finales de 2024, Gisèle Pelicot “nunca ha hablado” y “ha decidido contar su historia con sus propias palabras”, según Flammarion. “Quiere transmitir un mensaje de esperanza a todos aquellos que están pasando por dificultades, así como a quienes la apoyaron durante aquellas semanas de otoño de 2024”, señaló la editorial.

