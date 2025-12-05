Por Ivonne Sánchez

La lucha contra el VIH es algo que en realidad es muy fácil, así lo afirman los expertos de la Organización Panamericana de la Salud, gracias a las pruebas de diagnóstico existentes y a los tratamientos actuales.

Pero un tercio de las personas con VIH son diagnosticadas tarde, cuando su sistema inmunitario está debilitado y la enfermedad amenaza su vida seriamente, señala la OPS.

Según los datos más recientes, en 2024 se estimó que 2,8 millones de personas vivían con VIH en América Latina y el Caribe.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El director de la OPS, el doctor Jarbas Barbosa afirmó que la región "ha logrado avances significativos, desde ampliar el acceso a medicamentos de larga duración hasta adoptar tratamientos simplificados que transforman vidas… aún así, la lucha no termina, cada año 38 mil vidas se pierden en las Américas por causas relacionadas con el Sida", añadió.

De ahí la importancia de detectar temprano el virus VIH para poder reducir las muertes relacionadas con el sida. También iniciar de inmediato el tratamiento antirretroviral en los casos positivos y garantizar la profilaxis pre y posexposición (PrEP y PEP) para las personas negativas con mayor riesgo de infección o que hayan tenido una exposición son elementos clave para acelerar la eliminación del VIH como problema de salud pública.

Inyectables de Lenacapavir

También existen nuevas opciones de profilaxis previa a la exposición del virus con inyecciones de acción prolongada como lenacapavir, una opción de PrEP que se administra cada seis meses.

Este año, el lema de la campaña de la OPS es “Cero muertes por SIDA en el 2030”. El médico infectólogo Omar Sued, asesor de atención y tratamiento del VIH para América Latina y el Caribe en la Organización Panamericana de la Salud explicó a RFI:

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más