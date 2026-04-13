“Levantamos la recomendación a los ciudadanos de abstenerse de visitar Hungría”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiga, en las redes sociales. Una recomendación vigente desde principios de marzo y la detención de siete transportistas de fondos ucranianos por parte de Budapest, recuerda nuestra corresponsal en Kiev, Emmanuelle Chaze. “La elección de los húngaros ha demostrado el fracaso de la política de chantaje y propaganda antiucraniana” del gobierno de Orbán, añadió, con la esperanza de una “normalización de las relaciones” entre los dos vecinos.

Tan pronto como se conoció la victoria de Peter Magyar, el domingo por la noche el presidente Zelenski expresó su deseo de que “prevalezca un enfoque constructivo” y recordó que Ucrania busca relaciones de buena vecindad con todos los países europeos.

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Para la primera ministra Yulia Svyrydenko, este resultado es un ‘claro no’ de la población húngara a cualquier intento de volver a situar a su país en la órbita de Moscú” y un fracaso para Rusia en su intento de socavar la democracia, la libertad y los valores de Europa.

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Por último, el ministro de Relaciones Exteriores, Andriy Sybiha, destacó que se trata de una victoria en unas elecciones libres, transparentes e históricas para Hungría. Aboga por unas relaciones apaciguadas, tanto en el plano diplomático como en el político.

¿Hacia el desbloqueo del préstamo europeo?

Las autoridades ucranianas esperan que se levanten pronto las restricciones que pesaban sobre el préstamo de 90.000 millones de euros que Ucrania necesita con urgencia. El mes pasado, los europeos volvieron a fracasar en su intento de levantar el veto húngaro al desbloqueo de la ayuda a Kiev. Viktor Orbán acusó entonces a Ucrania de no reparar el oleoducto Druzhba.

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Este oleoducto, de varios miles de kilómetros de longitud y que atraviesa Ucrania, abastece de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia. Fue dañado por un ataque ruso el 27 de enero de 2026, y hasta ahora Kiev se había mostrado reacia a repararlo. Viktor Orbán había decidido, por lo tanto, bloquear el préstamo que la Unión Europea quería conceder a Kiev. También había anunciado el cese progresivo de los suministros de gas a Ucrania, de los que este país depende en un 28 %.

¿Qué hará Peter Magyar al respecto?

Durante la campaña, acusado por su adversario de “vender” a Hungría a la Unión Europea y a Ucrania, apenas se refirió a este tema. Aunque es más crítico que Viktor Orbán con respecto a Rusia, se mantiene prudente sobre la guerra en Ucrania. Ha declarado que rechaza el envío de armas o tropas húngaras, al tiempo que recuerda el derecho de Ucrania a defenderse. Una postura cautelosa que busca no ofender a una opinión pública dividida sobre el tema ucraniano.

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