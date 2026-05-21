La selección femenina de fútbol de Naegohyang, el primer equipo deportivo norcoreano en visitar Corea del Sur en ocho años, se clasificó el miércoles 20 de mayo para la final de la Liga de Campeones de Asia (AFC) al derrotar al Suwon FC (2-1). Este encuentro, disputado en Suwon, a unos 35 kilómetros al sur de Seúl, supuso el primer desplazamiento de un equipo de Corea del Norte al Sur desde 2018.

Técnicamente, ambos países siguen en guerra desde el conflicto de 1950-1953, que concluyó con un armisticio y no con un tratado de paz. El Naegohyang FC ("Mi ciudad natal", en coreano) es un club con sede en Pyongyang, fundado en 2012. Ganó el título de campeón de Corea del Norte en la temporada 2021-2022 y luego en la 2023-2024.

Un partido de semifinales muy esperado por los surcoreanos

El partido se jugó en el estadio de Suwon, cerca de Seúl en medio de un ambiente electrizante y una gran afluencia de público a pesar de la lluvia torrencial. Las 7.000 entradas que salieron a la venta la semana pasada se agotaron en pocas horas. El público era exclusivamente surcoreano, pero gran parte de él acudió a animar al equipo norcoreano del Naegohyang, según informa nuestro corresponsal en Seúl, Célio Fioretti.

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"Mi asociación está formada por descendientes de norcoreanos", explicó el señor Lee, un aficionado. "Hoy hemos venido dejando de lado las consideraciones políticas para apoyar al equipo de nuestra región de origen", agregó.

¿Un partido por la paz?

Este encuentro entre el Norte y el Sur es muy poco común. El señor Lee dijo esperar que permita a ambos países, oficialmente en guerra, restablecer sus lazos.

"Realmente esperamos que este torneo de fútbol se convierta, como en el pasado, en el partido por la paz entre China y Estados Unidos de la década de 19702, recordó Lee. "Una oportunidad para allanar el camino hacia la paz. Pero sea como sea, queremos animar a ambos equipos y que el partido se desarrolle sin problemas".

Sobre el campo empapado, las jugadoras norcoreanas del Naegohyang se impusieron por 2 a 1 y se clasificaron para la final contra las japonesas del Tokyo Verdy Beleza el 23 de mayo.

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