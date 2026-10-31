La controversia surgió la semana pasada, cuando el medio local Interferencia reveló los beneficios a ese grupo de sentenciados por violaciones y otros abusos. Kast "aceptó la renuncia" del viceministro Luis Silva y agradeció "su trabajo y dedicación" en el cargo, según el comunicado difundido por el despacho presidencial.

La salida de Silva llega luego de que compartiera el jueves un video en redes sociales en el que aseguró que firmó algunas rebajas de penas "aplicando el criterio fijado por el propio ministro" de justicia, Fernando Rabat. Rabat sostiene que no podía negarse a aplicar las reducciones, ya que seguía un criterio de la Corte Suprema.

La oposición, que asegura que tenía margen para oponerse, anunció el miércoles que solicitará un juicio político contra Rabat en el Congreso. De prosperar, este sería destituido e inhabilitado para ocupar cargos públicos durante cinco años.

El caso se complicó para el gobierno cuando Interferencia informó que tres sentenciados por violar los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) también se habían beneficiado de una rebaja de condena. Diputados oficialistas criticaron las decisiones del ministerio de Justicia en este caso, y el propio presidente Kast declaró que el "Estado les falló" a las víctimas de los presos liberados.

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Rabat es blanco de críticas de la oposición desde que el gobierno asumió en marzo. Como abogado defendió a Pinochet en 2004, en un caso de presunta malversación de fondos públicos durante la dictadura, archivado tras la muerte del general.

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