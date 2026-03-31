Con la corresponsal de RFI en Caracas, Alice Campaignolle

Una "nueva etapa en nuestra presencia diplomática en Venezuela". Es en estos términos que el Departamento de Estado de Estados Unidos celebró la reapertura de la embajada estadounidense en Caracas el lunes 30 de marzo, siete años después de su cierre.

Tras el nombramiento de un encargado de negocios en enero, el izo simbólico de la bandera estadounidense en el edificio hace dos semanas y, finalmente, la reanudación de sus actividades a principios de esta semana, la embajada estadounidense en Venezuela está saliendo de su letargo.

Y para conmemorar la ocasión, su equipo publicó un vídeo en las redes sociales. Explica en particular que "este paso […] sienta las bases para el trabajo diplomático" y "promueve el flujo de información, los intercambios y las conexiones entre los dos países".

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Varias misiones

También menciona varias misiones que le han sido confiadas. Entre ellas: el diálogo con el gobierno interino, la sociedad civil y el sector privado. Sin embargo, en su comunicado de prensa, el Departamento de Estado solo habla de servicios consulares limitados… En 2025, la administración Trump restringió drásticamente la posibilidad de conceder visados a los venezolanos.

La reapertura de la embajada estadounidense en Venezuela es otro testimonio del rápido calentamiento de las relaciones entre ambos países desde que el expresidente Nicolás Maduro fue capturado por el ejército estadounidense en una espectacular operación militar el 3 de enero.

Desde entonces, Donald Trump ha reconocido oficialmente a Delcy Rodríguez como presidenta interina y dice que se lleva bien con ella. ¿O deberíamos concluir que el gobierno venezolano está ahora bajo órdenes de Washington?

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