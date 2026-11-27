Tras casi una década de impagos, Venezuela divulgó por primera vez en años el monto de su deuda pública externa, equivalente al 242% de su PIB. Es un paso que podría abrir la puerta a una de las reestructuraciones soberanas más complejas del mundo. El economista y profesor universitario Ángel García Banchs cuestiona la legitimidad de esta deuda.

“Es una deuda que no fue para satisfacer necesidades de la población, sino que fue producto de un saqueo. Es lo mismo que la factura de exportación petrolera por parte de esa clase política, que representa una suma extraordinaria de recursos que solo puede hundir aún más en la pauperización y la miseria a los venezolanos. Esa deuda tiene que ser catalogada de odiosa o ilegítima y, por tanto, no debe ser pagada”, dice.

Este economista sostiene que una parte de esa deuda sí debe ser cancelada. “Según mis cálculos, en un 75,36% hay una parte que sí debe ser pagada porque es producto de los arbitrajes de las expropiaciones. Hay una parte de deuda de PDVSA que, en el marco de un proceso de privatización, podría revisarse. Además, es una deuda que ha pagado unos cupones descomunales. Esto quiere decir que quien compró los títulos de esa deuda no ha perdido el capital porque, con los cupones, con los intereses, ya recuperó lo que puso”, sostiene.

La reestructuración de la deuda, según el economista, también estaría condicionada a la estabilidad política de Venezuela.

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"Yo no veo un escenario de reestructuración. Los únicos que reestructurarían son los delincuentes que están detrás de este negocio, tanto del lado del chavismo como del lado de la oposición. Lo que va a pasar es que les va a reventar el sistema y no les va a dar chance de ir a una reestructuración. Las petroleras demandan el fin del chavismo en el poder para poder hacer las cuantiosas inversiones que tienen que hacer en Venezuela, que están alrededor de 1 billón de dólares en los próximos diez años. Eso supone que le van a pedir a Diosdado Cabello que desmonte todo el sistema paramilitar, así como también que vaya contra la guerrilla. Eso es un conflicto. Cuando eso reviente, revienta el Estado venezolano y hay que hacer uno nuevo. Con ayuda de intervención militar extranjera", concluye.

Venezuela permanecía prácticamente aislada de los mercados financieros desde las sanciones impuestas por Estados Unidos en 2017. Sin embargo, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Washington, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo han mantenido reuniones con representantes venezolanos que se han comprometido a avanzar en la transparencia de los datos económicos del país.

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