Esta excarcelación, la más significativa en los últimos meses, ocurre en un contexto de creciente tensión entre Washington y Caracas, especialmente tras la incautación de petroleros en el Caribe por parte de Estados Unidos. Andreina Baduel, coordinadora del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, comparte sus impresiones sobre esta excarcelación.

“Junto con organizaciones de derechos humanos, organismos internacionales y gobiernos del mundo, hemos hecho saber la necesidad de la excarcelación de presos políticos, porque tenemos perfectamente claro —nos ha tocado vivir situaciones de persecución durante más de 18 años, que incluso llevaron a la muerte de mi padre en prisión, bajo custodia del Estado— que, si no hay excarcelaciones y si no se brinda atención médica especializada y oportuna a los presos políticos, lamentablemente podemos enfrentarnos a nuevas muertes bajo custodia del Estado”, dice Andreina.

En medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, se han reportado denuncias sobre amenazas de ejecuciones extrajudiciales contra presos políticos. ¿Tiene alguna información sobre estas amenazas?

"A raíz de todas estas acciones a nivel geopolítico, los presos políticos están siendo amenazados de que si llega a materializarse una acción de un gobierno extranjero, van a remeter en contra de sus vidas. Pero así como son amenazados los presos políticos, también somos amenazadas las víctimas secundarias, es decir, las familias que contenemos y que denunciamos.

Mientras estamos hablando, aquí desde hace más de seis meses, yo tengo un apostamiento policial fuera de mi residencia que restringe mi movilidad, mi accionar, porque no he dejado denunciar el horror al que está siendo sometido mi hermano, sino que además tengo una labor importante en el comité. Una de las maneras de buscar quebrantar esas acciones, el régimen ha ido intensificando la persecución. Mi hermana, Márgaret Baduel, que además también es miembro activo del comité, ha sufrido dos atentados en su vehículo", añade.

Andreina Baduel termina haciendo un llamado a la liberación inmediata e incondicional de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela. Además, advierte que aún hay más de 900 detenidos en condiciones de horror en las diferentes carceles de todo el pais.

