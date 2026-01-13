“La situación real es que hay un nivel de expectativa muy grande, de esperanza muy grande en los familiares. Son cientos de víctimas que están afuera de los centros de reclusión para esperar a su ser querido”, explica a RFI Andreina Baduel, hermana del recluso venezolano Josnars Baduel y miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

“Nos mueve el amor”

Van varios días que los familiares esperan en la entrada de las cárceles. “Estos cuatro días de presencia constante de los familiares en los centros de reclusión por supuesto que ha generado un desgaste físico, un desgaste emocional, un desgaste mental en ellos. Sin embargo, nos mueve el amor, nos mueve la fe, nos sostiene Dios. Y estamos convencidos de que esta es la única manera de presionar para que nos entreguen a nuestros presos políticos”, prosigue Baduel.

El Gobierno de Delcy Rodríguez anunció que ya hubo 116 excarcelados desde la captura de Maduro, aunque la cifra no fue validada por fuentes independientes. Una cantidad muy alejada de las expectativas para los familiares de los presos políticos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“Por supuesto que genera muchísima angustia porque fue un anuncio que ya tiene cinco días de haberse suscitado y que hasta la fecha las excarcelaciones no superan un 5% del grueso de los presos políticos, que son más de 1.000”, comenta la hermana de Josnars Baduel.

Dudas sobre las intenciones del Gobierno

El número limitado de excarcelados hasta ahora ha generado dudas sobre las intenciones del Gobierno entre los familiares. La falta de información sigue generando mucha ansiedad.

“Dudas tenemos profundamente de quienes todavía están en el poder, porque si algo los ha caracterizado es que mienten, es que persiguen, es que criminalizan. No hemos dejado de decir que en Venezuela se siguen violando derechos humanos, que sigue habiendo detenciones arbitrarias, que sigue habiendo persecución, y que sobre todo este anuncio de excarcelaciones no se ha materializado con transparencia ni con celeridad. Si de verdad están excarcelando a todos los presos políticos como ellos lo han dicho, porque ellos no han publicado las listas de excarcelaciones…”, denuncia Baduel.

“Y esa es una de las cosas que hemos estado pidiendo desde el Comité, que este proceso se maneje con transparencia y que se publiquen constantemente las actualizaciones de las listas de los excarcelados”, concluye.

Mientras Venezuela intenta volver a la normalidad, centenares de familiares de presos políticos siguen aferrándose a la fe, exigiendo la libertad plena para poder abrazar a sus seres queridos en medio de un clima marcado por el desasosiego.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más