Tras la captura y exfiltración del presidente venezolano Nicolás Maduro, la incertidumbre es grande en cuanto a qué va a pasar en el pais latinoamericano, y quién tomará las riendas.

En entrevista con RFI, Renata Segura, directora del programa Latinoamérica y Caribe del International Crisis Group, explicó que según ella “es posible que en el corto plazo la situación siga más o menos igual, pero que, ya que Estados Unidos se siente que está gobernando o cogobernando Venezuela, haya un esfuerzo para tratar de disminuir la situación de pobreza y de falta de acceso a comida, etc., precisamente para prevenir que haya una oleada nueva de migración que Estados Unidos obviamente no le interesa que eso ocurra”.

¿Una posible nueva ola de migración?

“Dicho esto, es muy posible también que este tipo de cogobierno o gobierno by proxy [por procuración] que está presentando el presidente Trump no funcione, que los militares decidan que no van a hacer este juego, que los grupos armados que hay en Venezuela, que son muchos, desde el ELN hasta colectivos chavistas, hasta grupos de crimen organizado venezolano, decidan empezar a generar una ola de violencia”, prosigue la analista.

“Si llegáramos a ver eso, sin duda vamos a ver una nueva ola de migración y obviamente sería Colombia, posiblemente el país más afectado, dado el acceso fronterizo a Venezuela”, considera Renata Segura.

Es poco probable que se vuelva “una especie de colonia de EEUU”

“Obviamente en términos legales esto es algo que está violando todas las normativas internacionales, en particular porque el Gobierno de Venezuela no ha dicho, de ninguna manera, que acepta la idea del protectorado, entonces sería algo impuesto hacia el país, lo cual obviamente lo hace difícil”, subraya la experta del International Crisis Group.

“Pero tenemos que entender que aunque obviamente por razones lógicas, Delcy Rodríguez y otras personas dentro del Gobierno de Venezuela han estado enviando gestos conciliadores, diciéndole a Trump que quieren colaborar, etc., etc., es muy poco probable que gente que ha estado a cargo de la Revolución durante 25 años, que ha hecho exigencias grandísimas del pueblo venezolano, por lo menos en el nombre de una revolución, que vaya ahora a hacer un giro de 180 grados para sencillamente convertirse en una especie de colonia de los Estados Unidos”, concluye Renata Segura.

