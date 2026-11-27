Como producto de la mesa de diálogo entre el gobierno encargado de Delcy Rodríguesz y la oposición, en Venezuela será derogada la llamada Ley Simón Bolívar, que contempla penas de prisión entre 25 y 30 años, así como inhabilitaciones para ejercer cargos públicos hasta por 60 años a quienes pidan o apoyen sanciones internacionales.

Jorge Rodríguez, presidente del parlamento y jefe negociador por el oficialismo, anunció que la semana próxima comenzará el trámite sobre el instrumento aprobado en noviembre de 2024, tras las denuncias de fraude electoral de las presidenciales de aquel año.

“Esa ley obedeció a un momento muy puntual de una situación particular que vivía Venezuela, es una ley que cumplió en su debido tiempo su cometido", declaró.

Formalmente, la ley nunca fue aplicada a ninguna persona, aunque en Venezuela se cuentan por decenas los inhabilitados, en aplicación de otra norma que será revisada, incluyendo la premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado.

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No obstante, Jorge Rodríguez no quiso comprometerse a que Machado pueda competir en elecciones pues, afirmó, no se trata de revisar casos individuales.

En Venezuela, esta derogación es la primera anunciada en estos diálogos amparados por Estados Unidos. Hasta ahora otros instrumentos usados para la represión política, como la Ley contra el Odio, tan solo han llegado a etapa de reformas y despenalizaciones.

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