Fundaredes compartió a la AFP un video en el que se ven varios cuerpos dispersos por el suelo, árboles caídos y las ruinas de lo que parece ser un campamento en una zona rural boscosa del estado de Apure. Según la ONG, las imágenes corresponden al pasado viernes 30 de octubre. "Un coordinador de Fundaredes vio los primeros nueve" cadáveres, dijo el director Javier Tarazona.

La AFP intentó contactarse con las autoridades venezolanas pero no obtuvo respuesta de inmediato. Tarazona sostiene que es "el primer bombardeo de Venezuela contra el ELN", la guerrilla activa más poderosa del continente tras el desarme del grueso de las FARC en 2016.

Además del ELN, en los 2.219 km de frontera colombo-venezolana operan otros grupos como las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, enfrentados entre sí por las lucrativas rentas del narcotráfico y la minería ilegal.

Fundaredes y la defensora de derechos humanos y experta en asuntos militares, Rocío San Miguel, advierten que podría haber otros diez fallecidos del ELN en el sector Buena Vista del Meta de Apure, que colinda con el departamento colombiano de Vichada.

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"Los habitantes de la zona han reportado el ataque, han reportado los muertos" y que las víctimas son integrantes del ELN, afirmó San Miguel. "Hay mucho miedo en la zona" porque "las personas están sujetas a enormes presiones de la guerrilla del ELN", añade la experta.

San Miguel prevé un desplazamiento forzado de esta apartada comunidad si se intensifica el conflicto. En 2021 iniciaron intensos enfrentamientos entre militares venezolanos y grupos armados colombianos que ya causaron el desplazamiento forzado de comunidades enteras en Apure.

– "Cambio de doctrina" –

Con el apoyo de Estados Unidos, el presidente colombiano, Abelardo De la Espriella, impulsa una ofensiva militar contra los grupos armados que se financian del narcotráfico en Colombia.

Venezuela también se ha alineado con los intereses de Washington tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense en enero y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina.

San Miguel explica que durante años las fuerzas armadas venezolanas se mantuvieron neutrales ante las actividades en su territorio del ELN, pero ahora "hay un cambio en la doctrina" del ejército. Por mucho tiempo, Bogotá ha acusado a las autoridades venezolanas de acoger a las fuerzas ilegales que operan en Colombia.

Hace un mes se produjo otro enfrentamiento entre miembros del ELN y militares venezolanos, que dejó un muerto y cinco heridos. De la Espriella militarizó la víspera Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, debido a una ola de violencia que incluyó asesinatos a manos de grupos ilegales en los últimos días.

Es la segunda ciudad militarizada por el mandatario derechista desde que llegó al cargo el 7 de agosto y le declaró a la guerra a los grupos armados. En las últimas semanas se han registrado ataques de guerrillas colombianas en al menos cuatro estados venezolanos.

Líderes indígenas advierten sobre una escalada de violencia de los grupos colombianos en zonas de Amazonas (suroeste) y Bolívar (sur) por ganar control sobre la minería ilegal.

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