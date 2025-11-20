Por Ivonne Sánchez
Desde el 2005, la fundación francesa Vaincre Alzheimer (Vencer al Alzheimer), financia de manera importante una treintena de proyectos en torno a ésta y a otras enfermedades neurodegenerativas. El objetivo, encontrar nuevas pistas y acelerar la llegada de nuevos tratamientos.
Entre las becas otorgadas, se encuentra la otorgada al proyecto del neurólogo costarricense Esteban Muñoz Musat, quien busca utilizar el electroencefalograma combinado con la Inteligencia Artificial, para diagnosticar y diferenciar la enfermedad de Alzheimer de la demencia de cuerpos de Lewy, muy frecuente y que seguido se confunde con la primera.
Entrevistado: El Doctor Esteban Múñoz Musat, neurólogo e investigador en neurociencias cognitivas.
Esta investigación la lleva a cabo en el Hospital Lariboisière, afiliada a la Universidad Paris Cité.
